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بوريطة يستقبل وزير العدل الجزائري ويتسلم دعوة الملك لحضور القمة العربية
بوريطة يستقبل وزير العدل الجزائري ويتسلم دعوة الملك لحضور القمة العربية
تلقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعوة من الجزائر لحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:14+0000
2022-09-27T13:14+0000
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واستقبل بوريطة، اليوم الثلاثاء، وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد الرشيد طبي، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس.وأشار بيان الخارجية إلى أن وزير العدل الجزئري يزور المغرب مبعوثا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الملك محمد السادس لتسليمه دعوة حضور القمة العربية.وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158، أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أي حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.وأضاف أن "المغرب بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها".وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في أغسطس/ آب 2021، بعد أن اتهمت الرباط بالعمل للإضرار بأمنها القومي ودعم جماعة "الماك" الانفصالية، التي تصنفها السلطات الجزائرية ضمن قائمة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20220917/القمة-العربية-مؤشرات-مبشرة-لتجاوز-خلافات-مزمنة-1067874038.html
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, الجزائر, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, الجزائر, العالم العربي

بوريطة يستقبل وزير العدل الجزائري ويتسلم دعوة الملك لحضور القمة العربية

13:14 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Moroccan Ministry of Foreign Affairsناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي
ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Moroccan Ministry of Foreign Affairs
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تلقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعوة من الجزائر لحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واستقبل بوريطة، اليوم الثلاثاء، وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد الرشيد طبي، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأشار بيان الخارجية إلى أن وزير العدل الجزئري يزور المغرب مبعوثا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الملك محمد السادس لتسليمه دعوة حضور القمة العربية.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158، أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أي حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.
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وأضاف أن "المغرب بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها".
وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في أغسطس/ آب 2021، بعد أن اتهمت الرباط بالعمل للإضرار بأمنها القومي ودعم جماعة "الماك" الانفصالية، التي تصنفها السلطات الجزائرية ضمن قائمة الإرهاب.
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