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https://sputnikarabic.ae/20220927/بولندا-تسريبات-الغاز-في-خطي-نورد-ستريم-ناجمة-عن-عمل-تخريبي-1068327399.html
بولندا: تسريبات الغاز في خطي "نورد ستريم" ناجمة عن عمل تخريبي
بولندا: تسريبات الغاز في خطي "نورد ستريم" ناجمة عن عمل تخريبي
وصف ماتيوز مورافيكي رئيس الوزراء البولندي، اليوم الثلاثاء، تسريبات الغاز التي تم الإبلاغ عنها بشأن خطي "نورد ستريم 1 و2" البحرينيين بأنها ناجمة عن عمل تخريبي. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T17:25+0000
2022-09-27T17:25+0000
نوردستروم
عمليات تخريب
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وارسو - سبوتنيك. قال رئيس الوزراء: "ما نتعامل معه هو عمل تخريبي. لا نعرف كافة التفاصيل حتى الآن لكن من الواضح أنه عمل تخريبي".وقال مشغلو خطي الأنابيب إنهم لاحظوا انخفاضا في قراءات الضغط.تحدث الوزير في مراسم افتتاح خط البلطيق وهو خط جديد سينقل الغاز النرويجي عبر الدانمارك إلى بولندا. ووعد بأن خط الغاز سوف يعزز سيادة الطاقة الأوروبية.ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جيه" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق.
https://sputnikarabic.ae/20220927/علماء-الزلازل-السويديون-يسجلون-انفجارين-على-خطوط-نورد-ستريم-1068317172.html
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نوردستروم, عمليات تخريب
نوردستروم, عمليات تخريب

بولندا: تسريبات الغاز في خطي "نورد ستريم" ناجمة عن عمل تخريبي

17:25 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZنورد ستريم - التيار الشمالي
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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وصف ماتيوز مورافيكي رئيس الوزراء البولندي، اليوم الثلاثاء، تسريبات الغاز التي تم الإبلاغ عنها بشأن خطي "نورد ستريم 1 و2" البحرينيين بأنها ناجمة عن عمل تخريبي.
وارسو - سبوتنيك. قال رئيس الوزراء: "ما نتعامل معه هو عمل تخريبي. لا نعرف كافة التفاصيل حتى الآن لكن من الواضح أنه عمل تخريبي".
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
علماء الزلازل السويديون يسجلون انفجارين على خطوط "نورد ستريم"
13:49 GMT
وقال مشغلو خطي الأنابيب إنهم لاحظوا انخفاضا في قراءات الضغط.
تحدث الوزير في مراسم افتتاح خط البلطيق وهو خط جديد سينقل الغاز النرويجي عبر الدانمارك إلى بولندا. ووعد بأن خط الغاز سوف يعزز سيادة الطاقة الأوروبية.
ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جيه" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق.
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