بومبيو يزور تايوان للمرة الثانية وسط توتر مع الصين
© AFP 2022 / SAM YEHوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، يتحدث خلال منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونغ، تايوان، 27 سبتمبر/ أيلول 2022
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، يتحدث خلال منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونغ، تايوان، 27 سبتمبر/ أيلول 2022
© AFP 2022 / SAM YEH
وصل وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إلى تايوان (الصين)، مساء أمس الاثنين، قبل حضوره المقرر لمنتدى أعمال في كاوشيونغ اليوم الثلاثاء.
وألقى بومبيو خطابا اليوم في منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونغ، والذي تستضيفه صحيفة "ليبرتي تايمز"، بحسب صحيفة "Focus Taiwan" التايوانية.
كما أنه من المتوقع أيضا أن يلقي بومبيو كلمة أمام غرف التجارة التايوانية العالمية، غدا الأربعاء، وسيزور العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة في الجزء الجنوبي من البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ليبرتي تايمز".
وتعد هذه هي الزيارة الثانية لمايك بومبيو إلى تايوان (الصين) خلال 2022، بعد أن كانت الأولى في شهر مارس/ آذار، واستمرت 4 أيام.
Latest News: Former US Secretary of State Pompeo visited Taiwan again today, further infuriating the CCP. pic.twitter.com/iHtXNSr1g9— Nguyen Ken (@NguyenK68421403) September 27, 2022
🇺🇸✈️🇹🇼Former U.S. top diplomat Mike "We lied,We cheated,We stole" Pompeo arrives in Taiwan— Mimoso 2 (@Putinovsky) September 27, 2022
"Former United States Secretary of State Mike Pompeo arrived in Taiwan on Monday night ahead of his planned attendance at a business forum in Kaohsiung on Tuesday. pic.twitter.com/MO4crjekib
وشغل بومبيو منصب وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الفترة من 2018 إلى 2021.
وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في 3 أغسطس/ آب، على الرغم من احتجاجات بكين.
ونأت حكومة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنفسها عن رحلة بيلوسي المثيرة للجدل إلى تايوان، مدعية أن المشرعة اتخذت قراراتها بنفسها.
وانقطعت الروابط بين الصين وجزيرة تايوان في عام 1949، بعد أن تعرضت قوات حزب الكومينتانغ القومي بقيادة تشيانف كاي شيك لهزيمة في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي، وانتقلت إلى ذلك الأرخبيل.
وتمت استعادة العلاقات بين تايوان والبر الرئيسي للصين فقط على المستوى التجاري وغير الرسمي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.