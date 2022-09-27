https://sputnikarabic.ae/20220927/ترانسفير-ماركت-ينشر-قائمة-أغلى-10-لاعبين-في-العالم-صورة-1068327560.html
"ترانسفير ماركت" ينشر قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم... صورة
"ترانسفير ماركت" ينشر قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم... صورة
كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بتحديد القيمة السوقية للاعبين عن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم من بينهم لاعب عربي. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T17:44+0000
2022-09-27T17:44+0000
2022-09-27T17:44+0000
رياضة
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وأظهرت القائمة تربع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على الصدارة بقيمة سوقية قُدرت بـ160 مليون يورو.وجاء بعده في المركز الثاني إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بقيمة سوقية بلغت 150 مليون يورو.على الجانب الآخر، حقق فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الشاب قفزة مثيرة للاهتمام في قيمته السوقية، حيث ارتفع سعره من 100 إلى 120 مليون يورو، ليصبح ثالث أغلى لاعب في العالم. كذلك الأمر بالنسبة لبيدري نجم برشلونة الذي ارتفعت قيمته من 80 إلى 90 مليون يورو ليحتل المركز الرابع.فيما جاء اللاعب العربي الوحيد بالقائمة، وهو المصري محمد صلاح، في المركز السابع بقيمة 90 مليون يورو.قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 160 مليون يورو- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 150 مليون يورو- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 120 مليون يورو- بيدري (برشلونة): 90 مليون يورو- جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند): 90 مليون يورو- فيل فودين (مانشستر سيتي): 90 مليون يورو- محمد صلاح (ليفربول): 90 مليون يورو- هاري كين (توتنهام): 90 مليون يورو- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس): 85 مليون يورو- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 85 مليون يورويشار إلى أن نجم ليفربول محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في القائمة الذي بلغ حاجز 30 عاماً، وهذا يوضح مدى القيمة الكبيرة التي يملكها اللاعب بالنسبة إلى سنه.
https://sputnikarabic.ae/20220822/محمد-صلاح-الهداف-التاريخي-لليفربول-أمام-مانشستر-يونايتد-1066744794.html
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رياضة
"ترانسفير ماركت" ينشر قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم... صورة
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كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بتحديد القيمة السوقية للاعبين عن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم من بينهم لاعب عربي.
وأظهرت القائمة تربع كيليان مبابي
، مهاجم باريس سان جيرمان، على الصدارة بقيمة سوقية قُدرت بـ160 مليون يورو.
وجاء بعده في المركز الثاني إيرلينغ هالاند
مهاجم مانشستر سيتي بقيمة سوقية بلغت 150 مليون يورو.
على الجانب الآخر، حقق فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الشاب قفزة مثيرة للاهتمام في قيمته السوقية، حيث ارتفع سعره من 100 إلى 120 مليون يورو، ليصبح ثالث أغلى لاعب في العالم.
كذلك الأمر بالنسبة لبيدري نجم برشلونة الذي ارتفعت قيمته من 80 إلى 90 مليون يورو ليحتل المركز الرابع.
فيما جاء اللاعب العربي الوحيد بالقائمة، وهو المصري محمد صلاح
، في المركز السابع بقيمة 90 مليون يورو.
قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم
- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 160 مليون يورو
- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 150 مليون يورو
- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 120 مليون يورو
- بيدري (برشلونة): 90 مليون يورو
- جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند): 90 مليون يورو
- فيل فودين (مانشستر سيتي): 90 مليون يورو
- محمد صلاح (ليفربول): 90 مليون يورو
- هاري كين (توتنهام): 90 مليون يورو
- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس): 85 مليون يورو
- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 85 مليون يورو
يشار إلى أن نجم ليفربول
محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في القائمة الذي بلغ حاجز 30 عاماً، وهذا يوضح مدى القيمة الكبيرة التي يملكها اللاعب بالنسبة إلى سنه.