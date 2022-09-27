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https://sputnikarabic.ae/20220927/تركيا-تستدعي-السفير-الألماني-بسبب-تصريحات-غير-لائقة-من-مسؤول-ألماني-بحق-أردوغان--1068312152.html
تركيا تستدعي السفير الألماني بسبب تصريحات "غير لائقة" من مسؤول ألماني بحق أردوغان
تركيا تستدعي السفير الألماني بسبب تصريحات "غير لائقة" من مسؤول ألماني بحق أردوغان
استدعت الخارجية التركية، السفير الألماني لدى أنقرة لإبلاغه احتجاجها على تصريحات نائب رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ كوبيكي، التي انتقد فيها سياسة الرئيس... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T11:54+0000
2022-09-27T12:01+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
تصريحات
أخبار ألمانيا
رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الخارجية التركية، في بيان اليوم الثلاثاء: "ندين بأشد العبارات التصريحات المهينة التي أدلى بها فولفغانغ كوبيكي، نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني، بشأن رئيسنا"، مضيفة: "تصريحات كوبيكي بشأن أردوغان غير مقبولة ولا تليق بمنصبه وتفتقد للأخلاق السياسية والمسؤولية".ونوهت الخارجية التركية أيضا بأنه "تم إبلاغ رد فعلنا بشأن هذه القضية إلى السفير الألماني في أنقرة، الذي تم استدعاؤه إلى وزارتنا اليوم".
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العالم, أخبار تركيا اليوم, تصريحات, أخبار ألمانيا, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, تصريحات, أخبار ألمانيا, رجب طيب أردوغان

تركيا تستدعي السفير الألماني بسبب تصريحات "غير لائقة" من مسؤول ألماني بحق أردوغان

11:54 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 27.09.2022)
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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استدعت الخارجية التركية، السفير الألماني لدى أنقرة لإبلاغه احتجاجها على تصريحات نائب رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ كوبيكي، التي انتقد فيها سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه أزمة اللاجئين وأطلق عليه تشبيها "غير لائق".
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الخارجية التركية، في بيان اليوم الثلاثاء: "ندين بأشد العبارات التصريحات المهينة التي أدلى بها فولفغانغ كوبيكي، نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني، بشأن رئيسنا"، مضيفة: "تصريحات كوبيكي بشأن أردوغان غير مقبولة ولا تليق بمنصبه وتفتقد للأخلاق السياسية والمسؤولية".

وشددت على أن "عبارات كوبيكي غير اللائقة عن أردوغان تعطي فكرة عن مستواه السياسي والأخلاقي وتكشف عن ابتذاله".

ونوهت الخارجية التركية أيضا بأنه "تم إبلاغ رد فعلنا بشأن هذه القضية إلى السفير الألماني في أنقرة، الذي تم استدعاؤه إلى وزارتنا اليوم".
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