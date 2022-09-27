https://sputnikarabic.ae/20220927/تركيا-تعلن-تحييد-6-مسلحين-في-شمال-العراق-1068319722.html
تركيا تعلن تحييد 6 مسلحين في شمال العراق
تركيا تعلن تحييد 6 مسلحين في شمال العراق
أعلن الجيش التركي تحييد 6 مسلحين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في شمال العراق. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T14:27+0000
2022-09-27T14:27+0000
2022-09-27T14:27+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال بيان وزارة الدفاع إن المسلحين تم تحييدهم في نطاق عمليات "المخلب ـ القفل".وأكد الجيش التركي على مواصلة عملياته "ضد الإرهابيين" في شمال العراق.وكانت أنقرة قد أطلقت، في أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مصرع-6-مهاجرين-إثر-غرق-قاربهم-قبالة-شواطئ-تركيا-1068179798.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تحييد 6 مسلحين في شمال العراق
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أعلن الجيش التركي تحييد 6 مسلحين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في شمال العراق.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال بيان وزارة الدفاع إن المسلحين تم تحييدهم في نطاق عمليات "المخلب ـ القفل".
وأكد الجيش التركي على مواصلة عملياته "ضد الإرهابيين" في شمال العراق.
وكانت أنقرة قد أطلقت، في أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني
والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في يوليو/تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.