https://sputnikarabic.ae/20220927/تظاهراتان-في-بيروت-لأهالي-الضحايا-وموقوفي-الانفجار-ومجلس-القضاء-لم-يحسم-خياره-1068327283.html

تظاهراتان في بيروت لأهالي الضحايا وموقوفي الانفجار ومجلس القضاء "لم يحسم خياره"

تظاهراتان في بيروت لأهالي الضحايا وموقوفي الانفجار ومجلس القضاء "لم يحسم خياره"

شهد محيط قصر العدل في بيروت تظاهرتان بالتزامن مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، الأولى لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين طالبوا بوقف تعيين محقق... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T18:28+0000

2022-09-27T18:28+0000

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وعملت القوى الأمنية والجيس اللبناني على الفصل بين أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين منعا لأي احتكاك.وفي هذا السياق قالت المحامية ريما سليمان موكلة مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف في قضية انفجار مرفأ بيروت لـ "سبوتنيك"، إننا "اليوم ننفذ وقفة احتجاجية لأنه كان من المفترض أن يتم تعيين محقق عدلي رديف الأسبوع المنصرم، وذلك بناء على كتاب أرسله وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وبناء على موافقة المجلس بتعيين محقق رديف، وتفاجأنا أنه منذ أسبوعين لا قرار بتعيين القاضي للبت فقط بإخلاء السبيل من السجون، وهي تتعرقل نظرا لتجاذبات قضائية".وناشدت ريما المعنيين لتعيين محقق عدلي رديف لأن "الملف مغلق ولا حلول إلا بالتعيين، ولا سيما أن الموقوفين أعلنوا الإضراب عن الطعام في ظل ظروف صحية مزرية، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة"، وقالت "من يتحمل مسؤولية وفاة أحدهم، في حين أن الدستور والاتفاقيات الدولية تضمن محاكمة عادلة".وتوجهت إلى أهالي ضحايا إنفجار المرفأ بالقول إن "مجلس القضاء مجتمعا وافق على كتاب وزير العدل، هناك تجاذب بالقرارات القانونية ولكن عليهم قراءة المادة 20 من قانون التنظيم القضائي التي تمنح وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى انتداب قضاة، كيف إذا كان في حالة أن التحقيق معطل ولا يوجد قضاة بسبب الإضراب، عليهم بتوجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح لأنه لسنا نحن من أوقف التحقيق".ومن جهة أخرى قالت المحامية سيسيل روكز شقيقة ضحية انفجار المرفأ جوزيف روكز، إنها "تخالف موكلة بدري ضاهر الرأي فيما يخص القانون لأن هذه المادة غير قابلة للتعديل، ولا تسمح بتعيين قاضي رديف ولا يوجد قانون يسمح بذلك، حتى ولو تعذر على القاضي القيام بواجباته لأن هناك دعاوى رد، ومن يبت بالدعاوى هي محكمة التمييز وهذا يعتبر التفاف على محكمة التمييز والأحكام التي ستصدر عنها، فالفقرة 2 من المادة 360 تنص على محقق عدلي واحد فقط".وأكدت سيسيل أن "نادي القضاة ونقابة المحامين وكبار المفكرين القانونيين أجمعوا على أن القرار يخالف القانون"، وأضافت: "طلب الوزير مبهم قال فيه لمجلس القضاء الأعلى بوجود حالات مرضية ملحة وطلب تعيين قاضي رديف للبت بإخلاء السبيل والدفوع الشكلية على سبيل المثال، في حين أن مجلس القضاء لا يستطيع تحديد وحصر مهام المحقق العدلي لأنها شاملة، كما أن القاضية سمرندا قصار التي يتم التداول باسمها كانت قد أبدت برأيها في وقت سابق بالقاضي بيطار وتحقيقه وبالتالي انتفت عنها صفة التجرد القانوني والموضوعية التي يجب أن يتحلى بهم القاضي، ولذلك نحن نعتبر أنها تنفذ أجنده سياسية بدأت بوزير العدل الذي قدم الطلب ومجلي القضاء الذي وافق عليه بشكل مبهم".وانتهى اجتماع مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل، دون الإعلان عن تسمية قاض رديف للمحقق العدلي طارق بيطار.

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