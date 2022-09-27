تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:57 GMT 27.09.2022
الجيش الأوكراني يعترف بعدم جدوى منظومة صواريخ "هيمارس"الأمريكية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بعدم جدوى منظومة صواريخ "هيمارس" الأميركية في معاركها بمدينة أرتيوموفسك.
وكتبت الصحيفة: "أعلنت القيادة الأوكرانية في باخموت (أرتيوموفسك) مؤخرا أنه حتى بتزويد قواتها بمنظومة صواريخ "هيمارس" الأميركية لم يساعد في التأثير بشكل كبير على خطوط إمداد القوات الروسية".
وكتبت الصحيفة: "أعلنت القيادة الأوكرانية في باخموت (أرتيوموفسك) مؤخرا أنه حتى بتزويد قواتها بمنظومة صواريخ "هيمارس" الأميركية لم يساعد في التأثير بشكل كبير على خطوط إمداد القوات الروسية".
05:57 GMT 27.09.2022
سلطات مقاطعة زابوروجيه: القوات الأوكرانية قد تهاجم منطقة إنيرغودار ومحيطها
قال زعيم حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روغوف إن القوات الأوكرانية قد تقوم بمحاولات لشن هجوم في منطقة إنيرغودار وضواحيها.
وأوضح روغوف، ان " المسلحون التابعون لزيلينسكي، قد يقومون بمحاولة هجوم عن طريق تنفيذ عبور لنهر دنيبر في منطقة كامينكا دنيبروفسكايا وإنيرغودار وضواحيها، وقرية إيفانوفكا. كما أنهم يخططون للاستيلاء على محطة زابوروجيا الكهروذرية".
وأوضح روغوف، ان " المسلحون التابعون لزيلينسكي، قد يقومون بمحاولة هجوم عن طريق تنفيذ عبور لنهر دنيبر في منطقة كامينكا دنيبروفسكايا وإنيرغودار وضواحيها، وقرية إيفانوفكا. كما أنهم يخططون للاستيلاء على محطة زابوروجيا الكهروذرية".
05:25 GMT 27.09.2022
يبدو أن أول أنظمة صاروخية مضادة للدبابات BGM-71 TOW قد تم إرسالها إلى التشكيلات المسلحة لأوكرانيا. ظهرت على شبكة الإنترنت لقطات فيديو عن استخدام مثل هذه الأسلحة من عربة همفي. كما هو مذكور، يحدث هذا بالضبط عند خط المواجهة، وليس في مكان ما على أرض التدريب.
05:24 GMT 27.09.2022
شدد زعيم حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على ضرورة محاكمة فلاديمير زيلينسكي بتهمة الخيانة، على تسليمه إدارة أوكرانيا لقوى خارجية ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا.
05:23 GMT 27.09.2022
دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال محادثة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن أوكرانيا.