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https://sputnikarabic.ae/20220927/تلغراف-البنوك-البريطانية-تعلق-إصدار-القروض-العقارية-بعد-انهيار-الجنيه-1068307902.html
"تلغراف": البنوك البريطانية تعلق إصدار القروض العقارية بعد انهيار الجنيه
"تلغراف": البنوك البريطانية تعلق إصدار القروض العقارية بعد انهيار الجنيه
توقفت البنوك البريطانية عن تقديم عدد من قروض الرهن العقاري على خلفية الانخفاض الحاد في الجنيه. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:10+0000
2022-09-27T10:10+0000
اقتصاد
بريطانيا
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وفقًا لصحيفة "تلغراف"، فقد قررت Halifax وVirgin Money وSkipton تنفيذ هذه الخطوة.تشير مؤسسات الائتمان إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة من أجل "التعامل مع الاضطرابات التي يواجهها الجنيه".في 26 سبتمبر/أيلول، انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 3%. في وقت سابق أثناء التداول، انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي.ستعلق بورصة موسكو التداول بالجنيه البريطاني في سوق الصرف الأجنبي اعتبارًا من 3 أكتوبر/تشرين الأول.
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اقتصاد, بريطانيا
اقتصاد, بريطانيا

"تلغراف": البنوك البريطانية تعلق إصدار القروض العقارية بعد انهيار الجنيه

10:10 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENلوحة إعلان عن تغيير العملات في لندن بين الإسترليني والدولار واليورو
لوحة إعلان عن تغيير العملات في لندن بين الإسترليني والدولار واليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
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توقفت البنوك البريطانية عن تقديم عدد من قروض الرهن العقاري على خلفية الانخفاض الحاد في الجنيه.
وفقًا لصحيفة "تلغراف"، فقد قررت Halifax وVirgin Money وSkipton تنفيذ هذه الخطوة.
تشير مؤسسات الائتمان إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة من أجل "التعامل مع الاضطرابات التي يواجهها الجنيه".
في 26 سبتمبر/أيلول، انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 3%. في وقت سابق أثناء التداول، انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي.
ستعلق بورصة موسكو التداول بالجنيه البريطاني في سوق الصرف الأجنبي اعتبارًا من 3 أكتوبر/تشرين الأول.
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