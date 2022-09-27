https://sputnikarabic.ae/20220927/توضيح-من-السلطات-الإماراتية-بخصوص-مدة-التأشيرات-الخاصة-بدخول-البلاد--1068302899.html
توضيح من السلطات الإماراتية بخصوص مدة التأشيرات الخاصة بدخول البلاد
توضيح من السلطات الإماراتية بخصوص مدة التأشيرات الخاصة بدخول البلاد
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن مدة التأشيرات الخاصة بدخول البلاد في نظام التأشيرات الجديد،... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T09:26+0000
2022-09-27T09:26+0000
2022-09-27T09:26+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لما نشره موقع الإمارات اليوم، قالت الهيئة إن "التمديد لإذن دخول الدولة يعتمد على نوع إذن الدخول الصادر من حيث المدة وعدد مرات تقديم طلب التمديد، وتكون مدة التمديد 30 أو 90 يوماً".ولفتت إلى أن "مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة تحدده الهيئة"، مؤكدة على وجوب "ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر"، معتبرة "الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه".وأكدت أن هذا النظام الذي تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، سيتم العمل به في الـ 3 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.طالع أيضا: الإمارات تعلن عن مزايا جديدة غير مسبوقة في تأشيرات دخول الأجانب والإقامة الذهبية
https://sputnikarabic.ae/20211009/تأشيرة-إلى-الإمارات-مدتها-5-سنوات-هذه-شروطها-1050385922.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
توضيح من السلطات الإماراتية بخصوص مدة التأشيرات الخاصة بدخول البلاد
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أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن مدة التأشيرات الخاصة بدخول البلاد في نظام التأشيرات الجديد، تختلف حسب نوع كل تأشيرة.
ووفقا لما نشره
موقع الإمارات اليوم، قالت الهيئة إن "التمديد لإذن دخول الدولة يعتمد على نوع إذن الدخول الصادر من حيث المدة وعدد مرات تقديم طلب التمديد، وتكون مدة التمديد 30 أو 90 يوماً".
ولفتت إلى أن "مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه
للدولة تحدده الهيئة"، مؤكدة على وجوب "ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر"، معتبرة "الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه".
وأشارت الهيئة إلى أن نظام التأشيرات الجديد، "يضم ثمانية أنواع من التأشيرات للزيارة المؤقتة التي يجوز منحها للأجانب لدخول الدولة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة".
وأكدت أن هذا النظام الذي تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، سيتم العمل به في الـ 3 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.