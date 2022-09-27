https://sputnikarabic.ae/20220927/جهاز-مكافحة-الإرهاب-في-العراق-يعلن-تنفيذ-216-عملية-ضد-الإرهابيين-منذ-بداية-2022-وحتى-الآن-1068323344.html

جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يعلن تنفيذ 216 عملية ضد الإرهابيين منذ بداية 2022 وحتى الآن

جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يعلن تنفيذ 216 عملية ضد الإرهابيين منذ بداية 2022 وحتى الآن

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، في العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 105 إرهابي في 216 عملية تم تنفيذها خلال العام الحالي 2022. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T15:39+0000

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ونشر الجهاز، اليوم، إحصائية رسمية للعمليات الخاصة التي نفذها خلال العام الحالي، جاء فيها أن "أغلب العمليات كانت في القاطع الشرقي لديالى وجنوب كركوك والموصل".وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نفذنا 216 عملية، منذ بداية العام الحالي وأغلبها عمليات استباقية".وأوضح أن حصيلة العمليات "إلقاء القبض على 105 إرهابيين وقتل 53 وتدمير بحدود 116 كهفاً ومضافة للعدو".وأضاف الناطق باسم الجهاز أن "أولويات الجهاز في ضوء توجيه القائد العام للقوات المسلحة، تتجه نحو استمرار الضغوط على فلول داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وبلدان أخرى)، لاسيما من خلال العمل الاستخباري، ومنع حرية الحركة للتنظيم من منطقة إلى أخرى".وقال النعمان إن "ملف الحدود من اختصاص وزارة الداخلية وخاصة قوات الحدود، لكن الجهاز يبقى مراقباً لتحركات الإرهابيين، وما يتم الحصول عليه من معلومات استخبارية، يدعم به القوات الماسكة".وأضاف أن "المؤشرات تبين أن عملية التسلل من العراق إلى سوريا وبالعكس قليلة جداً قياساً إلى ما كان سابقا".وأكد الناطق باسم الجهاز أن "عملية مسك الحدود وتحصينات الحدود بدرجة عالية جداً، لكن الحدود تتجاوز 600 كيلو متر، ومن الممكن أن تكون هناك بعض المناطق يتسلل منها ولكن ليس بأعداد مماثلة لعام 2014 أو قبل ثلاث أو أربع سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-العراقي-يكشف-عن-عدد-عناصر-داعش-الإرهابي-داخل-البلاد--1068094298.html

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