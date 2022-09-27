https://sputnikarabic.ae/20220927/خبراء-عن-استفتاء-المناطق-المحررة-عودة-الفرع-إلى-الأصل-ولجم-للعدوانية-الأوكرانية-1068314521.html

خبراء عن استفتاء المناطق المحررة: عودة الفرع إلى الأصل ولجم للعدوانية الأوكرانية

خبراء عن استفتاء المناطق المحررة: عودة الفرع إلى الأصل ولجم للعدوانية الأوكرانية

وصف سياسيون وعسكريون عملية الاستفتاء في المناطق المحررة بأنها عودة الفرع إلى الأصل ولجم للعدوانية الأوكرانية. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T12:44+0000

2022-09-27T12:44+0000

2022-09-27T12:44+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

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ووفقا لتصريحات لـ "سبوتنيك" قال العميد عبد الحميد سلهب، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، إن الإقبال الكبير من قبل سكان المناطق المحررة للانضمام إلى روسيا، والتي شارفت على الانتهاء، تؤكد إرادة سكان هذه المناطق والتي تتجه للانضمام تحت الراية الروسية، باعتبارهم في الأصل روسيين.وأضاف أن استفتاء سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، حق مشروع وعادل لهم في تقرير مصيرهم، معتبرا أن روسيا تضمن لهذه الشعوب كافة حقوقها، وتأمن لها حياة كريمة بعيدًا عن الضغوط والتوترات التي فرضها زيلينسكي وجماعته المتطرفة على أوكرانيا.وأكد أن انضمام هذه المناطق إلى روسيا يعني "عودة الفرع إلى الأصل"، معتبرًا أن الاستفتاء يعد بداية لنهاية الأزمة في أوكرانيا، والانطلاقة الحقيقية لسكان هذه المناطق نحو تحصيل حقوقهم المشروعة والعادلة، وتأمين حياتهم.وأوضح أن ما تقوم به روسيا لحماية سكان المناطق المحررة، أمر ضروري بعد الانقلاب الذي قام به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا، وحولها إلى قاعدة وموطئ قدم للغرب والناتو، من أجل الضغط على روسيا وتهديد أمنها القومي، ما دفع الرئيس بوتين لإطلاق هذه العملية العسكرية الخاصة.من جهته قال المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، إن النسبة العالية في المشاركة والتصويت بالمناطق المحررة للانضمام إلى روسيا منطقية، بعد أن قام النازيون الجدد والسلطات الأوكرانية التي جاءت ممثلة للوبي العولمة والليبرالية الأمريكية العدوانية ضد الشعوب خاصة ضد روسيا، باضطهاد المواطنين من أصول روسية والمتحديثن باللغة الروسية على مدى 8 سنوات وأذاقوهم أعتى وأقصى صنوف التنكيل والعذاب والبلطجة والاضطهاد بأشكاله المختلفة.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "استفتاء شعوب هذه المناطق والجمهوريات للانضمام إلى روسيا يمثل لهم قيمة نوعية، حيث يحققون هويتهم الوطنية والقومية، وينتمون إلى دولة نووية ناهضة شابة قادرة على معالجة شتى الأزمات ومواجهة الغرب مجتمعًا، ويؤمنون لأنفسهم السيادة والحرية والكرامة في دولتهم الوطنية، وهي كلها عناصر واضحة لا تحمل أي التباس.وأوضح أن إعلان الجمهوريتين والمقاطعتين أجزاء من الدولة الروسية يعني توسيع ونقل الحدود الروسية لتصبح بحدود هذه المقاطعات، عندها ستكون موسكو حاضرة وجاهزة لاستخدام أقوى ما لديها من عناصر قوة لحمايتها باعتبارها أرض روسية، والمبدأ الدفاعي لاستخدام الأسلحة النووية يصبح أكثر حضورًا وفاعلية.ويرى أن إجراء هذا الاستفتاء وتقرير هذه الشعوب لمصائرهم وما يريدونه وإعلان الانضمام إلى روسيا يعتبر بمثابة تحول نوعي دراماتيكي يلجم العدوانية الأوكرانية عبر أدوات الأطلسي والمرتزقة، ويضع الأمور في مرتبة أخرى لجهة الاشتباك وطبائعه وحق روسيا في استخدام ما تراه مناسبًا والقيام بأية أعمال تراها ضرورية للدفاع عن مواطنيها.واعتبر أن نتائج الاستفتاء تعد نقلة نوعية في إدارة الصراع والحرب الجارية في أوكرانيا، وستترك تأثيرات هامة لصالح روسيا والمواطنين الروس في هذه المقاطعات.طالع أيضا: نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية تبلغ أكثر من 86% في نهاية اليوم الرابع

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