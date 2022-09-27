https://sputnikarabic.ae/20220927/رئيس-الإمارات-وسلطان-عمان-يعقدان-جلسة-مباحثات-مغلقة-1068322287.html
رئيس الإمارات وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات مغلقة
رئيس الإمارات وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات مغلقة
عقد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، مباحثات مغلقة، اليوم الثلاثاء، في سلطنة عمان. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T15:07+0000
2022-09-27T15:07+0000
2022-09-27T15:07+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
سلطنة عمان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065232708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328b08c241abaaa7f25ec33fc644dda.jpg
وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن جلسة المباحثات اقتصرت على سلطان عمان والرئيس الإماراتي.كما عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم العامر بسلطنة عمان، تم خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق تطلعاتهما المشتركة.وتبادل الرئيس الإماراتي وسلطان عمان في الجلسة وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ومُجمل التطورات الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المتبادل، بحسب وكالة الأنباء العمانية.ووصل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اليوم إلى سلطنة عمان، في أول زيارة له بعد توليه مقاليد الحكم في شهر مايو/ أيار.وكان سرب من الطائرات العسكرية العمانية رافقت طائرة ابن زايد لدى دخولها أجواء سلطنة عمان حتى وصولها إلى المطار السُّلطاني الخاص، ترحيبا بزيارته الأولى للسلطنة كرئيس للإمارات.
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065232708_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_1b605e9d38fef3bc70bc364dcaa4a4a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان, العالم العربي
رئيس الإمارات وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات مغلقة
تابعنا عبر
عقد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، مباحثات مغلقة، اليوم الثلاثاء، في سلطنة عمان.
وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن جلسة المباحثات اقتصرت على سلطان عمان والرئيس الإماراتي.
كما عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم العامر بسلطنة عمان، تم خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق تطلعاتهما المشتركة.
وتبادل الرئيس الإماراتي وسلطان عمان في الجلسة وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ومُجمل التطورات الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المتبادل، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
ووصل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اليوم إلى سلطنة عمان، في أول زيارة له بعد توليه مقاليد الحكم في شهر مايو/ أيار.
وكان سرب من الطائرات العسكرية العمانية رافقت طائرة ابن زايد لدى دخولها أجواء سلطنة عمان حتى وصولها إلى المطار السُّلطاني الخاص، ترحيبا بزيارته الأولى للسلطنة كرئيس للإمارات.