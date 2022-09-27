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رئيس وزراء الأردن يعلن 29 سبتمبر يوما وطنيا للقراءة
رئيس وزراء الأردن يعلن 29 سبتمبر يوما وطنيا للقراءة
أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن يوم وطني للقراءة في البلاد. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T09:34+0000
2022-09-27T09:34+0000
أخبار الأردن
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وحسب صحيفة عمون نيوز الأردنية، فقد حدد الخصاونة تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول من كل عام يوما وطنيا للقراءة في المملكة. وسيكون اليوم تحت مسمى "اليوم الوطني للقراءة"، ويأتي إقراره تشجيعا للقراءة في الأردن ولجعلها عادة يومية، بحسب خطاب رسمي قالت صحيفة عمون إنها اطلعت عليه.
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أخبار الأردن
أخبار الأردن

رئيس وزراء الأردن يعلن 29 سبتمبر يوما وطنيا للقراءة

09:34 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن يوم وطني للقراءة في البلاد.
وحسب صحيفة عمون نيوز الأردنية، فقد حدد الخصاونة تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول من كل عام يوما وطنيا للقراءة في المملكة.
وسيكون اليوم تحت مسمى "اليوم الوطني للقراءة"، ويأتي إقراره تشجيعا للقراءة في الأردن ولجعلها عادة يومية، بحسب خطاب رسمي قالت صحيفة عمون إنها اطلعت عليه.
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