https://sputnikarabic.ae/20220927/رئيس-وزراء-الأردن-يعلن-29-سبتمبر-يوما-وطنيا-للقراءة-1068303588.html
رئيس وزراء الأردن يعلن 29 سبتمبر يوما وطنيا للقراءة
رئيس وزراء الأردن يعلن 29 سبتمبر يوما وطنيا للقراءة
أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن يوم وطني للقراءة في البلاد. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T09:34+0000
2022-09-27T09:34+0000
2022-09-27T09:34+0000
أخبار الأردن
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وحسب صحيفة عمون نيوز الأردنية، فقد حدد الخصاونة تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول من كل عام يوما وطنيا للقراءة في المملكة. وسيكون اليوم تحت مسمى "اليوم الوطني للقراءة"، ويأتي إقراره تشجيعا للقراءة في الأردن ولجعلها عادة يومية، بحسب خطاب رسمي قالت صحيفة عمون إنها اطلعت عليه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
رئيس وزراء الأردن يعلن 29 سبتمبر يوما وطنيا للقراءة
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أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن يوم وطني للقراءة في البلاد.
وحسب صحيفة
عمون نيوز الأردنية، فقد حدد الخصاونة تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول من كل عام يوما وطنيا للقراءة في المملكة.
وسيكون اليوم تحت مسمى "اليوم الوطني للقراءة"، ويأتي إقراره تشجيعا للقراءة في الأردن ولجعلها عادة يومية، بحسب خطاب رسمي قالت صحيفة عمون إنها اطلعت عليه.