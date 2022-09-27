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https://sputnikarabic.ae/20220927/سائقا-عربتي-توك-توك-يتصارعان-على-أحقية-المرور-بتحطيم-مركبتيهما-فيديو-1068322689.html
سائقا عربتي "توك توك" يتصارعان على أحقية المرور بتحطيم مركبتيهما... فيديو
سائقا عربتي "توك توك" يتصارعان على أحقية المرور بتحطيم مركبتيهما... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (وخصوصا العربية منها) تظهر "صراعا مروريا" بين عربتي "توك توك" تسببتا في إرباك حركة سير المركبات. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
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واستمر سائقا المركبتين بالاصطدام ببعضهما البعض عند تقاطع مزدحم حتى قرر أحدهما تغيير وجته نحو شارع مجاور.وقال أغلب المستخدمين أن الحادثة في وقعت في مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث تسمى أنواع المركبات الهجينة هذه "بالتريبورتور".
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نادي الفيديو

سائقا عربتي "توك توك" يتصارعان على أحقية المرور بتحطيم مركبتيهما... فيديو

15:15 GMT 27.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangueتوك توك
توك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (وخصوصا العربية منها) تظهر "صراعا مروريا" بين عربتي "توك توك" تسببتا في إرباك حركة سير المركبات.
واستمر سائقا المركبتين بالاصطدام ببعضهما البعض عند تقاطع مزدحم حتى قرر أحدهما تغيير وجته نحو شارع مجاور.
وقال أغلب المستخدمين أن الحادثة في وقعت في مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث تسمى أنواع المركبات الهجينة هذه "بالتريبورتور".
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