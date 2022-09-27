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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/سلطات-زابوروجيه-زيلينسكي-عميل-أجنبي-يجب-محاكمته-بتهمة-الخيانة-1068296328.html
سلطات زابوروجيه: زيلينسكي عميل أجنبي يجب محاكمته بتهمة الخيانة
سلطات زابوروجيه: زيلينسكي عميل أجنبي يجب محاكمته بتهمة الخيانة
شدد زعيم حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على ضرورة محاكمة فلاديمير زيلينسكي بتهمة الخيانة، على تسليمه إدارة أوكرانيا لقوى... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T01:36+0000
2022-09-27T01:36+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف لـوكالة "سبوتنيك": "لقد خان زيلينسكي مصالح الدولة من خلال نقل السيطرة على البلاد إلى قوى خارجية، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا".وأضاف: "يجب رفع قضية جنائية ضده وضد المتواطئين معه منذ أمد بموجب المادة المتعلقة بالخيانة...".ولفت عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه إلى أن "زيلينسكي في الواقع عميل أجنبي".وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".وفقا للجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، بلغت نسبة الإقبال 64.1% في مدينة بيرديانسك، و64.82% في منطقة بيرديانسك، و4.28% في مدينة فاسيليفكا ومنطقة فاسيليفسكي، و66.39% في ميليتوبول، و67.21 % في منطقة ميليتوبول.ووصلت نسبة الإقبال على الاستفتاء في بولوجي وبولوجوفسكي 62.41%، وفي منطقة تشيرنيهيف 62.44%، وإنرغودار 67.18%.وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/أوكرانيا-تمنع-دخول-السكان-إلى-أراضي-زابوروجيه-المحررة-حتى-لا-يشاركوا-بالاستفتاء-1068295866.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

سلطات زابوروجيه: زيلينسكي عميل أجنبي يجب محاكمته بتهمة الخيانة

01:36 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Стрингер
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شدد زعيم حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على ضرورة محاكمة فلاديمير زيلينسكي بتهمة الخيانة، على تسليمه إدارة أوكرانيا لقوى خارجية ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف لـوكالة "سبوتنيك": "لقد خان زيلينسكي مصالح الدولة من خلال نقل السيطرة على البلاد إلى قوى خارجية، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا".
وأضاف: "يجب رفع قضية جنائية ضده وضد المتواطئين معه منذ أمد بموجب المادة المتعلقة بالخيانة...".
بدء الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تمنع دخول السكان إلى أراضي زابوروجيه المحررة حتى لا يشاركوا بالاستفتاء
أمس, 23:38 GMT
ولفت عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه إلى أن "زيلينسكي في الواقع عميل أجنبي".
وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.
وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".
وفقا للجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، بلغت نسبة الإقبال 64.1% في مدينة بيرديانسك، و64.82% في منطقة بيرديانسك، و4.28% في مدينة فاسيليفكا ومنطقة فاسيليفسكي، و66.39% في ميليتوبول، و67.21 % في منطقة ميليتوبول.
ووصلت نسبة الإقبال على الاستفتاء في بولوجي وبولوجوفسكي 62.41%، وفي منطقة تشيرنيهيف 62.44%، وإنرغودار 67.18%.
وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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