https://sputnikarabic.ae/20220927/سيناتور-إيطالي-بارز-لا-أتوقع-أن-تغير-السلطة-الجديدة-في-روما-سياستها-تجاه-روسيا-1068318056.html

سيناتور إيطالي بارز: لا أتوقع أن تغير السلطة الجديدة في روما سياستها تجاه روسيا

سيناتور إيطالي بارز: لا أتوقع أن تغير السلطة الجديدة في روما سياستها تجاه روسيا

أكد السيناتور الإيطالي البارز، فيتو بيتروسيلي، أنه من غير المحتمل أن تغير الحكومة الإيطالية الجديدة سياستها في العقوبات ضد روسيا. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T14:14+0000

2022-09-27T14:14+0000

2022-09-27T14:14+0000

إيطاليا

أخبار روسيا اليوم

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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بيترسبورغ - سبوتنيك. ووفقا لحديث أدلى به لوكالة "سبوتنيك"، قال فيتو: من غير المرجح أن يغير انتصار التحالف المحافظ بقيادة جورجيا ميلوني السياسة الخارجية لروما وموقفها من العقوبات ضد روسيا.ولفت إلى أن شركاء التحالف الفائز صوتوا في الأشهر الأخيرة بما يتماشى مع خطة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.وقال فيتو: "أقول هذا مع التذكير بأن 6% فقط من البرلمانيين، بمن فيهم أنا، صوتوا ضد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا و94% يؤيدون ذلك".وفقًا للسيناتور، قد تكون هناك فرصة لتغيير موقع الحكومة الإيطالية في شؤون الاتحاد الأوروبي مقارنة بحكومتي ماريو دراجي السابقتين بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك سيادة القانون، والحقوق المدنية المحلية، والأقليات والهجرة.ومع ذلك شكك السيناتور الإيطالي في شجاعة الحكومة المستقبلية وثباتها في الوفاء بوعودها الانتخابية التي تضع المصالح الوطنية في مقدمة أجندة الكتلة.وقال: "في نهاية المطاف، أعتقد أن الحكومة الجديدة لن تتخذ أي قرار شجاع، لن تزداد السيادة الإيطالية ضمن التحالفات السياسية والعسكرية بينما قد تجبر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أقوى القادة السياسيين على تشكيل حكومة مرة أخرى بتحالفات واسعة".ومن المرجح أن تصبح ميلوني أول زعيمة للبلاد بعد الانتخابات الوطنية يوم الأحد الماضي، عندما حصل حزب "إخوان إيطاليا" مع كتلة محافظة تضم "ليجا نورد" برئاسة ماتيو سالفيني و"فورزا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكوني على أكثر من 43% من الأصوات.وجاءت هذه النتيجة لتعلن تقدمهم على تحالف يسار الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي بزعامة إنريكو ليتا بنسبة 26.2%.

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إيطاليا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا