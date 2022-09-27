https://sputnikarabic.ae/20220927/سيناريو-حصار-طرابلس-حرب-متعددة-الجبهات-على-أبواب-العاصمة-الليبية-1068331196.html

سيناريو حصار طرابلس… حرب متعددة الجبهات على أبواب العاصمة الليبية

سيناريو حصار طرابلس… حرب متعددة الجبهات على أبواب العاصمة الليبية

حذر خبراء من مساعي رئيس الحكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الهادفة للبقاء في السلطة عبر شراء ولاءات الأجسام العسكرية في الغرب الليبي. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T19:27+0000

2022-09-27T19:27+0000

2022-09-27T19:27+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068089884_0:46:3010:1739_1920x0_80_0_0_a8dc074a80979467517b21972e0bf3fc.jpg

وبحسب الخبراء، فإن قرار عبد الحميد الدبيبة، تعيين قائد الأمن المركزي عماد الطرابلسي، وكيلا عاما بوزارة الداخلية، يدفع نحو زيادة الاحتقان في العاصمة، وشق الصف الاجتماعي في المدن، التي ينتمي لها قادة الكتائب، ما يهدد بحرب متعددة الجبهات.وجاءت الخطوة بعد خروج العديد من القوات من العاصمة جراء الاشتباكات، التي جرت قبل أسابيع وخرجت على إثرها القوات التابعة لهيثم التاجوري، وأسامة جويلي.حرب متعدد الوجهاتمصادر عسكرية من الغرب الليبي، أكدت أن الكتائب التي خرجت من العاصمة جراء الاشتباكات، التي اصطف فيها الطرابلسي إلى جانب الدبيبة، تشكل تحالفات بينها في الوقت الراهن، وأن مساعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإبقاء على عدد محدود من المليشيات في العاصمة يترتب عليها اشتباكات واسعة ومتعددة الجبهات من أجل محاولات السيطرة على المدن والمحاور، تمهيدا لحصار العاصمة طرابلس ودخولها بالقوة مرة أخرى.في هذا الإطار، قال محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدستوري في ليبيا، إن الخطوة التي قام بها الدبيبة بتعيين عماد الطرابلسي وكيلا لوزارة الداخلية، تهدف لشق صف المكونات العسكرية في مدينة الزنتان، خاصة أن قوات أسامة جويلي وزير الدفاع السابق، التي تقاتل الدبيبة من نفس المدينة.ويرى الزبيدي أن الاشتباكات التي تتكرر ترتبط بصراع النفوذ، حيث تسعى كل ميليشيا للسيطرة على مساحة أكبر ومؤسسات أهم، وأن الدبيبية يسعى للإبقاء على أقل عدد من الميليشيات في العاصمة الليبية، بحيث لا تتجاوز ثلاثة ميليشيات.ردود الفعلوبشأن صمت الميليشيات التي خرجت من العاصمة على الوضع الراهن، أو تحركها مجددا، أوضح الزبيدي أن الطيران المسير استهدف العديد من الكتائب وساهم في تصفيتها، كما جرى تصفية الميليشيات خلال الفترات الماضية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن أموال الشعب تم دفعها لكتائب تاجوراء لكي لا تغلق الطريق الساحلي، وكذلك القرار الخاص بعماد الطرابلسي، الذي جاء نتيجة لاصطفافه معه مؤخرا.حرب متوقعةويرى الشركسي أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وأن "تسمين المليشيات" سيكون وبالا على الدولة،، خاصة أن المليشيات تستغل وضع دبيبة وضعفه لابتزازه وأخذ أكبر قدر من المال والقرار.ونوه إلى أن بقاء الحكومة سيدفع باتجاه صراع أكثر احتداما في ظل نتائج كارثية محتملة نتيجة استمرار الوضع.وشدد عضو لجنة ملتقى الحوار الليبي، على أن الحروب التي جرت الأيام الماضية، تؤكد السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة فضلا عن قضايا الفساد التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة.ما هي الدوافع؟فيما قال المحلل السياسي محمد قشوط، إن الدافع الأول للدبيبة في تعيين "شخصية مليشياوية معروفة بالجرائم التي ارتكبها وبتقلباته التي تتغير وفق مايدفع له من مال هو أن الطرابلسي سخر المليشيا التابعة في دعم الدبيبة وحمايته داخل طرابلس"، خصوصا بعد المواجهة الأخيرة التي حدثت مع التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية الداعمة لحكومة فتحي باشاغا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، ساهم الضغط الذي مارسه عبد الغني الككلي، الشهير "بغنيوة" في تعزيز هذا التوجه، لأنه يرى أن وجود الطرابلسي في وزارة الداخلية سيخدم مصالحه.اقتتال بين "ميليشيات الدبيبة"ولفت قشوط إلى أن هذه الخطوة لا تتفق عليها كل المليشيات الموالية للدبيبة، خاصة أن الخلاف وصل إلى حد الاقتتال بين عناصر "444" وهي قوة الردع الخاصة المسيطرة على قاعدة معيتيقة الجوية "وبين الطرابلسي وداعميه، وجميعها تتبع الدبيبة".وحملت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا الاثنين، حكومة الدبيبة مسؤولية الاشتباكات التي شهدتها أمس الأحد، مدينة الزاوية في العاصمة طرابلس.وقالت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، في بيان لها، إنها "تستنكر بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بالزاوية وما نتج عنها من ترويع الآمنين والإضرار بالممتلكات"، مؤكدة أنها "بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الاشتباكات، التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين".اشتباكات الزاويةوأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، "مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين، في الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية منذ عصر أمس الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح الاثنين".ومؤخرا قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعيين قائد "الأمن" المركزي عماد الطرابلسي وكيلا عاما بوزارة الداخلية، في خطوة اعتبرت من قبل المعارضين بمثابة ترضية للميليشيات المسلّحة لضمان ولاءاتها.

https://sputnikarabic.ae/20220922/باشاغا-يطلع-رئيس-النواب-الليبي-على-ما-يتعلق-بدخول-طرابلس-1068094053.html

https://sputnikarabic.ae/20220926/بعثة-الأمم-المتحدة-لدى-ليبيا-تدين-اشتباكات-الزاوية-وتؤكد-ضرورة-الحماية-غير-المشروطة-للمدنيين-1068278008.html

https://sputnikarabic.ae/20220924/السفير-الأمريكي-لدى-ليبيا-الدبيبة-وباشاغا-لا-يستطيعان-إدارة-البلاد-1068193812.html

https://sputnikarabic.ae/20220927/جامعة-الدول-العربية-تتابع-بقلق-كبير-الاشتباكات-المسلحة-العنيفة-بمدينة-الزاوية-الليبية-1068315365.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم