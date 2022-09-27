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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/شركة-غازبروم-تصف-موقف-نفتوغاز-الأوكرانية-بشأن-العبور-بأنه-غير-ودي-1068325430.html
شركة "غازبروم" تصف موقف "نفتوغاز" الأوكرانية بشأن العبور بأنه "غير ودي"
شركة "غازبروم" تصف موقف "نفتوغاز" الأوكرانية بشأن العبور بأنه "غير ودي"
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن موقف شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، التي تحاول بشكل غير معقول التماس النظر في نزاع حول الدفع مقابل نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:37+0000
2022-09-27T16:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
شركة غازبروم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، إنها أخطرت أمانة محكمة التحكيم الدولية (IAC) التابعة لغرفة التجارة الدولية والرئيس الحالي لشركة "نفتوغاز أوكرانيا"، بأنها ترفض رفضا قاطعا مزاعم الشركة الأوكرانية لبدء إجراءات تتعلق بنقل الغاز إلى أوروبا، لأن الخدمات التي لم يتم تقديمها لا ينبغي أن تدفع.وتابعت: "من الناحية العملية، سيعني هذا منع شركة غازبروم من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص الخاضعين للعقوبات بموجب المعاملات المكتملة، بما في ذلك المعاملات المالية".
https://sputnikarabic.ae/20220921/غازبروم-الروسية-إنتاج-الغاز-يصل-إلى-مستويات-تاريخية-ويتجاوز-مستويات-ما-قبل-الوباء-1068027978.html
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روسيا, شركة غازبروم, أخبار أوكرانيا
روسيا, شركة غازبروم, أخبار أوكرانيا

شركة "غازبروم" تصف موقف "نفتوغاز" الأوكرانية بشأن العبور بأنه "غير ودي"

16:37 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن موقف شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، التي تحاول بشكل غير معقول التماس النظر في نزاع حول الدفع مقابل نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بأنه "غير ودي".
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، إنها أخطرت أمانة محكمة التحكيم الدولية (IAC) التابعة لغرفة التجارة الدولية والرئيس الحالي لشركة "نفتوغاز أوكرانيا"، بأنها ترفض رفضا قاطعا مزاعم الشركة الأوكرانية لبدء إجراءات تتعلق بنقل الغاز إلى أوروبا، لأن الخدمات التي لم يتم تقديمها لا ينبغي أن تدفع.

وأضاف البيان: "تعتبر شركة غازبروم أن تقديم استئناف "نافتوغاز أوكرانيا" خطوة غير ودية واستمرارا لسلوك الشركة الأوكرانية السيئ، وأن المحاولات الإضافية التي قامت بها شركة نافتوغاز لطلب النظر في النزاع في IAC قد تؤدي إلى حقيقة أن سلطات الدولة الروسية سيكون لديها كل الأسباب لفرض نظام العقوبات ضد شركة "نفتوغاز أوكرانيا" وإدراجها في قائمة عقوبات الأشخاص".

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وتابعت: "من الناحية العملية، سيعني هذا منع شركة غازبروم من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص الخاضعين للعقوبات بموجب المعاملات المكتملة، بما في ذلك المعاملات المالية".
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