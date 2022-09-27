https://sputnikarabic.ae/20220927/شركة-غازبروم-تصف-موقف-نفتوغاز-الأوكرانية-بشأن-العبور-بأنه-غير-ودي-1068325430.html

شركة "غازبروم" تصف موقف "نفتوغاز" الأوكرانية بشأن العبور بأنه "غير ودي"

شركة "غازبروم" تصف موقف "نفتوغاز" الأوكرانية بشأن العبور بأنه "غير ودي"

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن موقف شركة "نفتوغاز" الأوكرانية، التي تحاول بشكل غير معقول التماس النظر في نزاع حول الدفع مقابل نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T16:37+0000

2022-09-27T16:37+0000

2022-09-27T16:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

شركة غازبروم

أخبار أوكرانيا

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وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، إنها أخطرت أمانة محكمة التحكيم الدولية (IAC) التابعة لغرفة التجارة الدولية والرئيس الحالي لشركة "نفتوغاز أوكرانيا"، بأنها ترفض رفضا قاطعا مزاعم الشركة الأوكرانية لبدء إجراءات تتعلق بنقل الغاز إلى أوروبا، لأن الخدمات التي لم يتم تقديمها لا ينبغي أن تدفع.وتابعت: "من الناحية العملية، سيعني هذا منع شركة غازبروم من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص الخاضعين للعقوبات بموجب المعاملات المكتملة، بما في ذلك المعاملات المالية".

https://sputnikarabic.ae/20220921/غازبروم-الروسية-إنتاج-الغاز-يصل-إلى-مستويات-تاريخية-ويتجاوز-مستويات-ما-قبل-الوباء-1068027978.html

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روسيا, شركة غازبروم, أخبار أوكرانيا