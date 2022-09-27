https://sputnikarabic.ae/20220927/شركة-نورد-ستريم-إيه-جي-من-الصعب-تحديد-توقيت-استئناف-عمل-خط-التيار-الشمالي-1068333171.html
شركة "نورد ستريم إيه جي": من الصعب تحديد توقيت استئناف عمل خط "التيار الشمالي"
شركة "نورد ستريم إيه جي": من الصعب تحديد توقيت استئناف عمل خط "التيار الشمالي"
قال الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم إيه جي"، إنه من المستحيل حاليًا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T20:20+0000
2022-09-27T20:20+0000
2022-09-27T20:20+0000
اقتصاد
روسيا
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وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "نورد ستريم أيه جي ستستخدم كل الموارد اللازمة لتقييم الضرر بالتعاون مع السلطات المحلية، ومن المستحيل حاليا تقدير توقيت ترميم خط أنابيب الغاز".وسيتم تحديد أسباب الحادث في عملية التحقيق، كما خلص بيان الشركة.وأكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مثيرة للقلق، فقد وردت من كل من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدانماركية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نعم، كانت هناك معلومات بالأمس، ظهرت من كل من شركة غازبروم ومن المشغل. هذه أخبار مزعجة للغاية، في الواقع، نحن نتحدث عن بعض الدمار في خط الأنابيب، ولم يتضح بعد أي نوع، في المنطقة الاقتصادية الدانماركية".وقال بيسكوف في رد على سؤال من الصحفيين حول وجود أعمال تخريبية في "نورد ستريم"، ما أدى إلى تدميره، إنه لا يمكن استبعاد أي خيار حتى ظهور نتائج الدراسة.
https://sputnikarabic.ae/20220927/علماء-الزلازل-السويديون-يسجلون-انفجارين-على-خطوط-نورد-ستريم-1068317172.html
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اقتصاد, روسيا
شركة "نورد ستريم إيه جي": من الصعب تحديد توقيت استئناف عمل خط "التيار الشمالي"
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قال الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم إيه جي"، إنه من المستحيل حاليًا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر.
وقالت الشركة في بيان
لها اليوم الثلاثاء: "نورد ستريم أيه جي ستستخدم كل الموارد اللازمة لتقييم الضرر بالتعاون مع السلطات المحلية، ومن المستحيل حاليا تقدير توقيت ترميم خط أنابيب الغاز".
وسيتم تحديد أسباب الحادث في عملية التحقيق، كما خلص بيان الشركة.
وأكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مثيرة للقلق، فقد وردت من كل من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدانماركية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نعم، كانت هناك معلومات بالأمس، ظهرت من كل من شركة غازبروم ومن المشغل. هذه أخبار مزعجة للغاية، في الواقع، نحن نتحدث عن بعض الدمار في خط الأنابيب، ولم يتضح بعد أي نوع، في المنطقة الاقتصادية الدانماركية".
وقال بيسكوف
في رد على سؤال من الصحفيين حول وجود أعمال تخريبية في "نورد ستريم"، ما أدى إلى تدميره، إنه لا يمكن استبعاد أي خيار حتى ظهور نتائج الدراسة.