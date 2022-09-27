https://sputnikarabic.ae/20220927/صاعقة-تقتل-3-سوريين-في-العاصمة-البلغارية-1068332824.html
صاعقة تقتل 3 سوريين في العاصمة البلغارية
صاعقة تقتل 3 سوريين في العاصمة البلغارية
قتلت صاعقة 3 شباب سوريين كانوا يحتمون من الأمطار أسفل شجرة في العاصمة البلغارية صوفيا، اليوم الثلاثاء، بحسب خدمات الطوارئ. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T20:03+0000
2022-09-27T20:03+0000
2022-09-27T20:03+0000
بلغاريا
صاعقة
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدثة باسم خدمات الطوارئ أن شخصا رابعا كان بصحبتهم نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.وأشارت المتحدثة إلى أن الضحايا تتراوح أعمراهم بين 20 و30 عاما.وذكرت الإذاعة الوطنية "بي إن أر"، أن شخصا آخر أصيب بصاعقة في حديقة عامة في غرب العاصمة.وضربت نحو 800 صاعقة صوفيا في أقل من ساعة، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.وصاحب العاصفة التي تضرب البلاد تساقط البرد ما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وحدوث فيضانات.وبحسب بيانات السلطات الصحية الأمريكية فإن احتمال تعرض الأشخاص لضربات الصواعق هو واحد في المليون.
https://sputnikarabic.ae/20220825/صاعقة-من-السماء-تضرب-منزلا-في-تايلاند-فيديو-1066837587.html
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بلغاريا, صاعقة
صاعقة تقتل 3 سوريين في العاصمة البلغارية
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قتلت صاعقة 3 شباب سوريين كانوا يحتمون من الأمطار أسفل شجرة في العاصمة البلغارية صوفيا، اليوم الثلاثاء، بحسب خدمات الطوارئ.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدثة باسم خدمات الطوارئ أن شخصا رابعا كان بصحبتهم نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.
وأشارت المتحدثة إلى أن الضحايا تتراوح أعمراهم بين 20 و30 عاما.
وذكرت الإذاعة الوطنية "بي إن أر"، أن شخصا آخر أصيب بصاعقة
في حديقة عامة في غرب العاصمة.
وضربت نحو 800 صاعقة صوفيا في أقل من ساعة، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.
وصاحب العاصفة التي تضرب البلاد تساقط البرد ما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وحدوث فيضانات.
وبحسب بيانات السلطات الصحية الأمريكية فإن احتمال تعرض الأشخاص لضربات الصواعق هو واحد في المليون.