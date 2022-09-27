https://sputnikarabic.ae/20220927/صحيفة-انخفاض-الضغط-في-نورد-ستريم-2-ونورد-ستريم-قد-يكون-بسبب-التخريب-1068298436.html
صحيفة: انخفاض الضغط في "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد يكون بسبب التخريب
صحيفة: انخفاض الضغط في "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد يكون بسبب التخريب
قد يكون سبب انخفاض الضغط في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 وعلى كلا الخطين من خط أنابيب نورد ستريم هو التخريب المستهدف، حسبما ذكرت صحيفة "تاغشبيغل" نقلا عن... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T06:44+0000
2022-09-27T06:44+0000
2022-09-27T06:46+0000
العالم
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وبحسبها، في كلتا الحالتين، بدأ تحقيق في أسباب الحادث، شاركت فيه وكالات الأمن الفيدرالية الألمانية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تقييم السلطات قولها "لا يمكننا تخيل سيناريو آخر سوى التخريب المستهدف". وأضاف: "كل شيء يدل على أنه ليس صدفة".وتقول المصادر إن هذا النوع من التخريب ليس بالتافه ولتنفيذه يجب استخدام قوات خاصة مثل الغواصين.
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العالم
صحيفة: انخفاض الضغط في "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد يكون بسبب التخريب
06:44 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
قد يكون سبب انخفاض الضغط في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 وعلى كلا الخطين من خط أنابيب نورد ستريم هو التخريب المستهدف، حسبما ذكرت صحيفة "تاغشبيغل" نقلا عن مصادرها، مساء الاثنين.
وبحسبها، في كلتا الحالتين، بدأ تحقيق في أسباب الحادث، شاركت فيه وكالات الأمن الفيدرالية الألمانية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تقييم السلطات قولها "لا يمكننا تخيل سيناريو آخر سوى التخريب المستهدف". وأضاف: "كل شيء يدل على أنه ليس صدفة".
وتقول المصادر إن هذا النوع من التخريب ليس بالتافه ولتنفيذه يجب استخدام قوات خاصة مثل الغواصين.