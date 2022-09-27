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https://sputnikarabic.ae/20220927/صحيفة-انخفاض-الضغط-في-نورد-ستريم-2-ونورد-ستريم-قد-يكون-بسبب-التخريب-1068298436.html
صحيفة: انخفاض الضغط في "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد يكون بسبب التخريب
صحيفة: انخفاض الضغط في "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد يكون بسبب التخريب
قد يكون سبب انخفاض الضغط في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 وعلى كلا الخطين من خط أنابيب نورد ستريم هو التخريب المستهدف، حسبما ذكرت صحيفة "تاغشبيغل" نقلا عن... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T06:44+0000
2022-09-27T06:46+0000
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وبحسبها، في كلتا الحالتين، بدأ تحقيق في أسباب الحادث، شاركت فيه وكالات الأمن الفيدرالية الألمانية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تقييم السلطات قولها "لا يمكننا تخيل سيناريو آخر سوى التخريب المستهدف". وأضاف: "كل شيء يدل على أنه ليس صدفة".وتقول المصادر إن هذا النوع من التخريب ليس بالتافه ولتنفيذه يجب استخدام قوات خاصة مثل الغواصين.
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صحيفة: انخفاض الضغط في "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد يكون بسبب التخريب

06:44 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 27.09.2022)
© Nord Stream 2 / الانتقال إلى بنك الصورالانتهاء من إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
الانتهاء من إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Nord Stream 2
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قد يكون سبب انخفاض الضغط في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 وعلى كلا الخطين من خط أنابيب نورد ستريم هو التخريب المستهدف، حسبما ذكرت صحيفة "تاغشبيغل" نقلا عن مصادرها، مساء الاثنين.
وبحسبها، في كلتا الحالتين، بدأ تحقيق في أسباب الحادث، شاركت فيه وكالات الأمن الفيدرالية الألمانية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تقييم السلطات قولها "لا يمكننا تخيل سيناريو آخر سوى التخريب المستهدف". وأضاف: "كل شيء يدل على أنه ليس صدفة".
وتقول المصادر إن هذا النوع من التخريب ليس بالتافه ولتنفيذه يجب استخدام قوات خاصة مثل الغواصين.
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