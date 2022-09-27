https://sputnikarabic.ae/20220927/صحيفة-تهديدات-واشنطن-بعزل-الدول-المعارضة-أدت-إلى-تقوية-العالم-متعدد-الأقطاب-1068302200.html
صحيفة: تهديدات واشنطن بعزل الدول المعارضة لسياستها أدت إلى تقوية العالم متعدد الأقطاب
صحيفة: تهديدات واشنطن بعزل الدول المعارضة لسياستها أدت إلى تقوية العالم متعدد الأقطاب
أفادت صحيفة أمريكية بأن سياسة الولايات المتحدة لم تنجح في عزل أي دولة معارضة لسياستها وأدت إلى التأثير المعاكس تماما ما زاد من تقوية العالم متعدد الأقطاب. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T09:14+0000
2022-09-27T09:14+0000
2022-09-27T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
عزل
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وكتب الباحث، تيد سنايدر، في صحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف"، أن خطط واشنطن لعزل روسيا لم تلق دعما حتى من الدول التي تعتبر حليفة لأمريكا.وأضاف: "كانت الولايات المتحدة تأمل أن يكون لديها القوة والنفوذ لإجبار العالم على عزل روسيا. خارج أوروبا، ثبت أن هذا الأمل يصعب تحقيقه حيث كافحت الولايات المتحدة لإقناع حلفائها الرباعي مثل الهند وحتى حلفاء الناتو مثل تركيا للانضمام إلى جهودهم من أجل عزل الكرملين. وبالمثل، فشلت واشنطن في زحزحة الصين العملاقة. وحتى في أوروبا، أثبتت الجهود الأمريكية لعزل روسيا أنها بعيدة المنال".وأعرب سنايدر عن أسفه لأن الوعود الأمريكية تتعارض مع الواقع في حالة إيران وفنزويلا، والتي لم تحظ أيضا بدعم واشنطن.كما قال سنايدر إن فنزويلا أقامت علاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية - كولومبيا، بالإضافة إلى دول مجاورة أخرى، بما في ذلك المكسيك وبيرو وهندوراس وتشيلي، وقال:بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية وبدأت في إيجاد طرق للتخلي عن الطاقة من روسيا. تبين أن هذه الإجراءات كانت بمثابة مشاكل لأوروبا والولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود.
https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-روسيا-يرد-على-من-يريد-فرض-عزلة-عليها-1067408763.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, عزل
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, عزل
صحيفة: تهديدات واشنطن بعزل الدول المعارضة لسياستها أدت إلى تقوية العالم متعدد الأقطاب
09:14 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية بأن سياسة الولايات المتحدة لم تنجح في عزل أي دولة معارضة لسياستها وأدت إلى التأثير المعاكس تماما ما زاد من تقوية العالم متعدد الأقطاب.
وكتب الباحث، تيد سنايدر، في صحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف"، أن خطط واشنطن لعزل روسيا لم تلق دعما حتى من الدول التي تعتبر حليفة لأمريكا.
وأضاف: "كانت الولايات المتحدة تأمل أن يكون لديها القوة والنفوذ لإجبار العالم على عزل روسيا. خارج أوروبا، ثبت أن هذا الأمل يصعب تحقيقه حيث كافحت الولايات المتحدة لإقناع حلفائها الرباعي مثل الهند وحتى حلفاء الناتو مثل تركيا للانضمام إلى جهودهم من أجل عزل الكرملين. وبالمثل، فشلت واشنطن في زحزحة الصين العملاقة. وحتى في أوروبا، أثبتت الجهود الأمريكية لعزل روسيا أنها بعيدة المنال".
وأعرب سنايدر عن أسفه لأن الوعود الأمريكية تتعارض مع الواقع في حالة إيران وفنزويلا، والتي لم تحظ أيضا بدعم واشنطن.
وكتب: "في 15 سبتمبر/أيلول، وقعت منظمة شنغهاي للتعاون مذكرة تفاهم مع طهران، والتي ستجعل إيران قريبا عضوا كاملا في منظمة تمثل 43 في المئة من سكان العالم. ولن تؤدي عضوية منظمة شنغهاي للتعاون إلى العزلة، بل ستزود إيران باتصالات رفيعة المستوى وتعاون اقتصادي مع روسيا والصين والهند".
كما قال سنايدر إن فنزويلا أقامت علاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية - كولومبيا، بالإضافة إلى دول مجاورة أخرى، بما في ذلك المكسيك وبيرو وهندوراس وتشيلي، وقال:
"من المفارقات أن محاولات واشنطن لعزل الدول التي تتحدى هيمنتها أدت إلى انقلاب الدول المستهدفة على بعضها البعض وتشكيل مجتمع من الدول المعزولة. وبالفعل، فإن رغبة الولايات المتحدة في عزلها ساعدت في ترسيخ العالم متعدد الأقطاب الذي وعدت واشنطن بمنعه".
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية وبدأت في إيجاد طرق للتخلي عن الطاقة من روسيا. تبين أن هذه الإجراءات كانت بمثابة مشاكل لأوروبا والولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود.