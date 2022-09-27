https://sputnikarabic.ae/20220927/صحيفة-تهديدات-واشنطن-بعزل-الدول-المعارضة-أدت-إلى-تقوية-العالم-متعدد-الأقطاب-1068302200.html

صحيفة: تهديدات واشنطن بعزل الدول المعارضة لسياستها أدت إلى تقوية العالم متعدد الأقطاب

صحيفة: تهديدات واشنطن بعزل الدول المعارضة لسياستها أدت إلى تقوية العالم متعدد الأقطاب

أفادت صحيفة أمريكية بأن سياسة الولايات المتحدة لم تنجح في عزل أي دولة معارضة لسياستها وأدت إلى التأثير المعاكس تماما ما زاد من تقوية العالم متعدد الأقطاب. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T09:14+0000

2022-09-27T09:14+0000

2022-09-27T09:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

عقوبات أمريكية ضد روسيا

عزل

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وكتب الباحث، تيد سنايدر، في صحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف"، أن خطط واشنطن لعزل روسيا لم تلق دعما حتى من الدول التي تعتبر حليفة لأمريكا.وأضاف: "كانت الولايات المتحدة تأمل أن يكون لديها القوة والنفوذ لإجبار العالم على عزل روسيا. خارج أوروبا، ثبت أن هذا الأمل يصعب تحقيقه حيث كافحت الولايات المتحدة لإقناع حلفائها الرباعي مثل الهند وحتى حلفاء الناتو مثل تركيا للانضمام إلى جهودهم من أجل عزل الكرملين. وبالمثل، فشلت واشنطن في زحزحة الصين العملاقة. وحتى في أوروبا، أثبتت الجهود الأمريكية لعزل روسيا أنها بعيدة المنال".وأعرب سنايدر عن أسفه لأن الوعود الأمريكية تتعارض مع الواقع في حالة إيران وفنزويلا، والتي لم تحظ أيضا بدعم واشنطن.كما قال سنايدر إن فنزويلا أقامت علاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية - كولومبيا، بالإضافة إلى دول مجاورة أخرى، بما في ذلك المكسيك وبيرو وهندوراس وتشيلي، وقال:بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية وبدأت في إيجاد طرق للتخلي عن الطاقة من روسيا. تبين أن هذه الإجراءات كانت بمثابة مشاكل لأوروبا والولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود.

https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-روسيا-يرد-على-من-يريد-فرض-عزلة-عليها-1067408763.html

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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, عزل