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https://sputnikarabic.ae/20220927/صندوق-الثروة-السعودي-يحقق-عائدا-بنسبة-25-من-الأسهم-العالمية-في-2021-1068336488.html
صندوق الثروة السعودي يحقق عائدا بنسبة 25% من الأسهم العالمية في 2021
صندوق الثروة السعودي يحقق عائدا بنسبة 25% من الأسهم العالمية في 2021
قال صندوق الثروة السيادي السعودي إنه حقق عائدا على حقوق المساهمين بنسبة 25% العام الماضي، مع صعود الأسهم العالمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، في واحدة من أولى... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T21:57+0000
2022-09-27T21:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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نمت عائدات صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من الضعف، حيث قفزت من المتوسط ​​السنوي البالغ 12% بين عامي 2017 و2020، وفقا لنشرة إصدار سنداته الخضراء اليوم الثلاثاء.يتماشى عائد العام الماضي لمساهمي الصندوق تقريبا مع عائد المستثمرين في مؤشر "إس آند بي 500"، والذي ارتفع بنسبة 27% خلال نفس الفترة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".وأضاف أن أرباح الصندوق المنسوبة إلى ملاكه تراجعت إلى 81.8 مليار ريال (21.75 مليار دولار) العام الماضي من 212.7 مليار قبل عام بسبب توقف العمليات، وبلغت الإيرادات 228.2 مليار ريال ارتفاعا من 179 مليار ريال قبل عام.في عام 2020، حقق الصندوق مكاسب لمرة واحدة من بيع حصته في شركة "سابك" لصناعة الكيماويات مقابل نحو 70 مليار دولار، وهذا يفسر أرباحه المرتفعة في ذلك العام.يدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا قيمتها 620 مليار دولار، وهو في خضم موجة استثمارية عالمية بعد أن تحول من شركة قابضة تركز على المستوى المحلي إلى صندوق سيادي في عام 2016.ويدير الصندوق ما يقرب من 40 مليار دولار في محفظة من الأسهم الأمريكية، و دعم بعضا من أكبر المستثمرين في العالم، بما في ذلك استثمار بقيمة 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك" وصفقة بقيمة 20 مليار دولار في صندوق بنية تحتية أمريكي تديره شركة "بلاكستون".
https://sputnikarabic.ae/20220927/السعودية-تفوض-بنوكا-عالمية-لطرح-سندات-خضراء-بالدولار-لأول-مرة-1068326661.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

صندوق الثروة السعودي يحقق عائدا بنسبة 25% من الأسهم العالمية في 2021

21:57 GMT 27.09.2022
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 30 يونيو 2020
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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قال صندوق الثروة السيادي السعودي إنه حقق عائدا على حقوق المساهمين بنسبة 25% العام الماضي، مع صعود الأسهم العالمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، في واحدة من أولى النظرات حول الشؤون المالية لأحد أكبر المستثمرين الحكوميين في العالم.
نمت عائدات صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من الضعف، حيث قفزت من المتوسط ​​السنوي البالغ 12% بين عامي 2017 و2020، وفقا لنشرة إصدار سنداته الخضراء اليوم الثلاثاء.
يتماشى عائد العام الماضي لمساهمي الصندوق تقريبا مع عائد المستثمرين في مؤشر "إس آند بي 500"، والذي ارتفع بنسبة 27% خلال نفس الفترة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
السعودية تفوض بنوكا عالمية لطرح سندات خضراء بالدولار لأول مرة
17:06 GMT
وأضاف أن أرباح الصندوق المنسوبة إلى ملاكه تراجعت إلى 81.8 مليار ريال (21.75 مليار دولار) العام الماضي من 212.7 مليار قبل عام بسبب توقف العمليات، وبلغت الإيرادات 228.2 مليار ريال ارتفاعا من 179 مليار ريال قبل عام.
في عام 2020، حقق الصندوق مكاسب لمرة واحدة من بيع حصته في شركة "سابك" لصناعة الكيماويات مقابل نحو 70 مليار دولار، وهذا يفسر أرباحه المرتفعة في ذلك العام.
يدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا قيمتها 620 مليار دولار، وهو في خضم موجة استثمارية عالمية بعد أن تحول من شركة قابضة تركز على المستوى المحلي إلى صندوق سيادي في عام 2016.
ويدير الصندوق ما يقرب من 40 مليار دولار في محفظة من الأسهم الأمريكية، و دعم بعضا من أكبر المستثمرين في العالم، بما في ذلك استثمار بقيمة 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك" وصفقة بقيمة 20 مليار دولار في صندوق بنية تحتية أمريكي تديره شركة "بلاكستون".
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