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https://sputnikarabic.ae/20220927/عدد-سكان-ألمانيا-يسجل-رقما-قياسيا-بسبب-اللاجئين-الأوكرانيين-1068324684.html
عدد سكان ألمانيا يسجل رقما قياسيا بسبب اللاجئين الأوكرانيين
عدد سكان ألمانيا يسجل رقما قياسيا بسبب اللاجئين الأوكرانيين
أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا دفع تعداد السكان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ أكثر من... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:19+0000
2022-09-27T16:19+0000
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وحسب "أسوشيتد برس"، قال المكتب إنه بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، زاد عدد سكان البلاد بمقدار 843 ألف نسمة، أو بمقدار 1%، مقارنة بنهاية عام 2021.وأضاف أن عدد السكان نما بمقدار 82 ألف شخص، أو 0.1%، في عام 2021 بأكمله.أوضح أن معظمهم من الإناث، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية يونيو، زاد عدد النساء والفتيات الأوكرانيات اللائي يعشن في ألمانيا بمقدار 501 ألف امرأة مقارنة بنهاية عام 2021، في حين زاد عدد الرجال والأولاد الأوكرانيين بمقدار 248 ألفا.وشهدت ألمانيا زيادة سكانية بهذا الحجم من قبل سواء فيما يتعلق بالهجرة في عامي 1992 و2015.يذكر أنه في عام 1992، بعد وقت قصير من سقوط الشيوعية وإعادة توحيد ألمانيا، وصل حوالي 700 ألف شخص، فروا من الحرب في يوغوسلافيا، وأيضا من أوروبا الشرقية بعد فتح الحدود هناك.وفي عام 2015، وصل البلاد ما يقرب من مليون مهاجر من دول مزقتها الحرب مثل سوريا والعراق وأفغانستان.
https://sputnikarabic.ae/20220512/الأمم-المتحدة-أكثر-من-6-ملايين-لاجئ-غادروا-أوكرانيا-منذ-24-فبراير-1062160817.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

عدد سكان ألمانيا يسجل رقما قياسيا بسبب اللاجئين الأوكرانيين

16:19 GMT 27.09.2022
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 الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا دفع تعداد السكان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ أكثر من 84 مليون نسمة.
وحسب "أسوشيتد برس"، قال المكتب إنه بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، زاد عدد سكان البلاد بمقدار 843 ألف نسمة، أو بمقدار 1%، مقارنة بنهاية عام 2021.
وأضاف أن عدد السكان نما بمقدار 82 ألف شخص، أو 0.1%، في عام 2021 بأكمله.

وأرجع المكتب سبب الزيادة إلى وصول 750 ألف لاجئ أوكراني إلى ألمانيا في النصف الأول من عام 2022.

أوضح أن معظمهم من الإناث، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية يونيو، زاد عدد النساء والفتيات الأوكرانيات اللائي يعشن في ألمانيا بمقدار 501 ألف امرأة مقارنة بنهاية عام 2021، في حين زاد عدد الرجال والأولاد الأوكرانيين بمقدار 248 ألفا.
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12 مايو, 17:54 GMT
وشهدت ألمانيا زيادة سكانية بهذا الحجم من قبل سواء فيما يتعلق بالهجرة في عامي 1992 و2015.
يذكر أنه في عام 1992، بعد وقت قصير من سقوط الشيوعية وإعادة توحيد ألمانيا، وصل حوالي 700 ألف شخص، فروا من الحرب في يوغوسلافيا، وأيضا من أوروبا الشرقية بعد فتح الحدود هناك.
وفي عام 2015، وصل البلاد ما يقرب من مليون مهاجر من دول مزقتها الحرب مثل سوريا والعراق وأفغانستان.
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