https://sputnikarabic.ae/20220927/عدد-سكان-ألمانيا-يسجل-رقما-قياسيا-بسبب-اللاجئين-الأوكرانيين-1068324684.html

عدد سكان ألمانيا يسجل رقما قياسيا بسبب اللاجئين الأوكرانيين

عدد سكان ألمانيا يسجل رقما قياسيا بسبب اللاجئين الأوكرانيين

أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا دفع تعداد السكان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ أكثر من... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T16:19+0000

2022-09-27T16:19+0000

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وحسب "أسوشيتد برس"، قال المكتب إنه بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، زاد عدد سكان البلاد بمقدار 843 ألف نسمة، أو بمقدار 1%، مقارنة بنهاية عام 2021.وأضاف أن عدد السكان نما بمقدار 82 ألف شخص، أو 0.1%، في عام 2021 بأكمله.أوضح أن معظمهم من الإناث، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية يونيو، زاد عدد النساء والفتيات الأوكرانيات اللائي يعشن في ألمانيا بمقدار 501 ألف امرأة مقارنة بنهاية عام 2021، في حين زاد عدد الرجال والأولاد الأوكرانيين بمقدار 248 ألفا.وشهدت ألمانيا زيادة سكانية بهذا الحجم من قبل سواء فيما يتعلق بالهجرة في عامي 1992 و2015.يذكر أنه في عام 1992، بعد وقت قصير من سقوط الشيوعية وإعادة توحيد ألمانيا، وصل حوالي 700 ألف شخص، فروا من الحرب في يوغوسلافيا، وأيضا من أوروبا الشرقية بعد فتح الحدود هناك.وفي عام 2015، وصل البلاد ما يقرب من مليون مهاجر من دول مزقتها الحرب مثل سوريا والعراق وأفغانستان.

https://sputnikarabic.ae/20220512/الأمم-المتحدة-أكثر-من-6-ملايين-لاجئ-غادروا-أوكرانيا-منذ-24-فبراير-1062160817.html

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