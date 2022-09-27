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https://sputnikarabic.ae/20220927/علماء-الزلازل-السويديون-يسجلون-انفجارين-على-خطوط-نورد-ستريم-1068317172.html
علماء الزلازل السويديون يسجلون انفجارين على خطوط "نورد ستريم"
علماء الزلازل السويديون يسجلون انفجارين على خطوط "نورد ستريم"
سجل علماء الزلازل السويديون انفجارين يوم الاثنين على طرق خطوط أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، حسبما أعلنت القناة التلفزيونية السويدية "SVT" اليوم... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:49+0000
2022-09-27T13:49+0000
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وفقًا للبيانات التي حصلت عليها الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل، تم تسجيل انفجارين واضحين بواسطة محطات القياس. أحدها كان قوته 2.3. وقال المتحدث باسم الشبكة، بيورن لوند، إنه ليس هناك شك في أن هذه كانت انفجارات.
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علماء الزلازل السويديون يسجلون انفجارين على خطوط "نورد ستريم"

13:49 GMT 27.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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سجل علماء الزلازل السويديون انفجارين يوم الاثنين على طرق خطوط أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، حسبما أعلنت القناة التلفزيونية السويدية "SVT" اليوم الثلاثاء.
وفقًا للبيانات التي حصلت عليها الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل، تم تسجيل انفجارين واضحين بواسطة محطات القياس. أحدها كان قوته 2.3. وقال المتحدث باسم الشبكة، بيورن لوند، إنه ليس هناك شك في أن هذه كانت انفجارات.
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