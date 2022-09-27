https://sputnikarabic.ae/20220927/غروسي-يعلن-استئناف-الحوار-مع-إيران-بشأن-قضايا-الضمانات-النووية--1068297899.html
غروسي يعلن استئناف الحوار مع إيران بشأن قضايا الضمانات النووية
غروسي يعلن استئناف الحوار مع إيران بشأن قضايا الضمانات النووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، "استئناف الحوار مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن قضايا الضمانات النووية". 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T06:27+0000
2022-09-27T06:27+0000
2022-09-27T06:27+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال غروسي، عبر حسابه على تويتر، إنه "التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا، ومن هنا انطلق الحوار الثنائي"، مضيفا: "تباحثنا حول استئناف الحوار مجددا بين الوكالة الدولية وطهران حول قضايا الضمانات النووية بشأن المنشآت النووية في إيران".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن الولايات المتحدة دعت طهران، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إجراء محادثات مباشرة حول استعادة الاتفاق النووي.وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع موقع "المونيتور": "حتى هنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلقينا رسالة من الأمريكيين: "دعونا نتحدث مباشرة"، مضيفا: "عليكم أن تعطونا الحق في توقع شيء كبير قادم من مثل هذه المحادثات التي لا نراها".وتابع: إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ليس لدينا مشكلة في التعاون أو التفاعل مع الوكالة".يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.
أخبار إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
غروسي يعلن استئناف الحوار مع إيران بشأن قضايا الضمانات النووية
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، "استئناف الحوار مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن قضايا الضمانات النووية".
وقال غروسي، عبر حسابه على تويتر، إنه "التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في فيينا، ومن هنا انطلق الحوار الثنائي"، مضيفا: "تباحثنا حول استئناف الحوار مجددا بين الوكالة الدولية وطهران حول قضايا الضمانات النووية بشأن المنشآت النووية في إيران".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن الولايات المتحدة دعت طهران، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إجراء محادثات مباشرة حول استعادة الاتفاق النووي
.
وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع موقع "المونيتور": "حتى هنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلقينا رسالة من الأمريكيين: "دعونا نتحدث مباشرة"، مضيفا: "عليكم أن تعطونا الحق في توقع شيء كبير قادم من مثل هذه المحادثات التي لا نراها".
وتابع: إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ليس لدينا مشكلة في التعاون أو التفاعل مع الوكالة".
يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي
مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.
وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.
وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.