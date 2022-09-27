عربي
https://sputnikarabic.ae/20220927/في-أول-زيارة-من-مسؤول-جزائري-للرباط-ملك-المغرب-يتسلم-دعوة-للمشاركة-في-القمة-العربية-1068313481.html
في أول زيارة من مسؤول جزائري للرباط... ملك المغرب يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية
في أول زيارة من مسؤول جزائري للرباط... ملك المغرب يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية
سلم وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لحضور القمة العربية، المنعقدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:26+0000
2022-09-27T12:26+0000
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067789608_0:95:1064:694_1920x0_80_0_0_a856431a2a56f76440da66c09eb24225.jpg
وتسلم الدعوة من جانب الملك محمد السادس، وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وذلك خلال استقباله وزير العدل الجزائري، في مقر وزارة الخارجية بالرباط، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.ووصل وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، إلى مطار سلا الرباط، على متن طائرة حكومية قادمة من مطار عسكري ضواحي العاصمة الجزائرية.وتعد هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول جزائري إلى المغرب، بعد قرار السلطات الجزائرية في 24 أغسطس/ آب من العام الماضي قطع العلاقات مع المغرب.وستنعقد القمة العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، تزامنا مع الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.وعقدت آخر قمة عربية (الثلاثون) عام 2019، في العاصمة التونسية، بينما تسببت التدابير المرتبطة بجائحة كورونا في تأجيلها عامي 2020 و2021.وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158، أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أي حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.وأضاف أن "المغرب بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها".وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في أغسطس آب 2021، بعد أن اتهمت الرباط بالعمل للإضرار بأمنها القومي ودعم جماعة "الماك" الانفصالية، التي تصنفها السلطات الجزائرية ضمن قائمة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20220918/الرئيس-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-من-نظيره-الجزائري-لحضور-القمة-العربية--1067905724.html
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067789608_0:0:1064:799_1920x0_80_0_0_d468ca214faaca7f0969295a310dea1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العالم العربي

في أول زيارة من مسؤول جزائري للرباط... ملك المغرب يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية

12:26 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUTملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
ملك المغرب محمد السادس
© AFP 2022 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
سلم وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لحضور القمة العربية، المنعقدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتسلم الدعوة من جانب الملك محمد السادس، وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وذلك خلال استقباله وزير العدل الجزائري، في مقر وزارة الخارجية بالرباط، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
ووصل وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، إلى مطار سلا الرباط، على متن طائرة حكومية قادمة من مطار عسكري ضواحي العاصمة الجزائرية.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول جزائري إلى المغرب، بعد قرار السلطات الجزائرية في 24 أغسطس/ آب من العام الماضي قطع العلاقات مع المغرب.
وستنعقد القمة العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، تزامنا مع الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.
وعقدت آخر قمة عربية (الثلاثون) عام 2019، في العاصمة التونسية، بينما تسببت التدابير المرتبطة بجائحة كورونا في تأجيلها عامي 2020 و2021.
الرئيس العراقي، برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من نظيره الجزائري لحضور القمة العربية
18 سبتمبر, 14:55 GMT
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158، أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أي حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.
وأضاف أن "المغرب بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها".
وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في أغسطس آب 2021، بعد أن اتهمت الرباط بالعمل للإضرار بأمنها القومي ودعم جماعة "الماك" الانفصالية، التي تصنفها السلطات الجزائرية ضمن قائمة الإرهاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربيبدء فرز أصوات الاستفاءات في المناطق المحررة13:40 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала