https://sputnikarabic.ae/20220927/قطر-تجرب-أسطولا-ضخما-من-الحافلات-قبل-كأس-العالم-1068326360.html
قطر تجرب أسطولا ضخما من الحافلات قبل كأس العالم
قطر تجرب أسطولا ضخما من الحافلات قبل كأس العالم
صرح المسؤول القطري ثاني الزراع بأن بلاده اختبرت أسطولا ضخما من الحافلات قبل بطولة كأس العالم التي تستضيفها الشهر المقبل، حيث سيحل نحو 1.2 مليون مشجع على الدولة... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:52+0000
2022-09-27T16:52+0000
2022-09-27T16:52+0000
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وقال الزراع الذي يشرف على تجهيزات النقل إن نحو 4000 حافلة سيتم استخدامها خلال البطولة التي تبدأ في 20 نوفمبر/ تشرين الأول وتستمر لمدة شهر، بحسب "أسوشيتدبرس".وأوضح أن ذلك يشمل 3000 حافلة تم شراؤها لكأس العالم بالإضافة إلى أسطول موجود مسبقا قوامه نحو 1000 حافلة.وأضاف أن من بين الحافلات الجديدة 700 حافلة تعمل بالكهرباء. وبإمكان الجمهور أيضا استخدام نظام قطارات المترو.وسوف ينقل أسطول الحافلات المسافرين بين مراكز النقل الأساسية والملاعب الثمانية التي ستنظم فيها المباريات.وأجرت السلطات اختبارات نهاية الأسبوع الماضي شملت 1800 حافلة دون ركاب.وسيكون النقل بالمجان لحاملي بطاقة "الحياة" الصادرة من الحكومة والمطلوبة لدخول الملاعب.يحتوي التطبيق المصاحب على ميزة يمكن للمعجبين من خلالها التخطيط لرحلاتهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر تجرب أسطولا ضخما من الحافلات قبل كأس العالم
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صرح المسؤول القطري ثاني الزراع بأن بلاده اختبرت أسطولا ضخما من الحافلات قبل بطولة كأس العالم التي تستضيفها الشهر المقبل، حيث سيحل نحو 1.2 مليون مشجع على الدولة الخليجية الصغيرة.
وقال الزراع الذي يشرف على تجهيزات النقل إن نحو 4000 حافلة سيتم استخدامها خلال البطولة التي تبدأ في 20 نوفمبر/ تشرين الأول وتستمر لمدة شهر، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأوضح أن ذلك يشمل 3000 حافلة تم شراؤها لكأس العالم بالإضافة إلى أسطول موجود مسبقا قوامه نحو 1000 حافلة.
وأضاف أن من بين الحافلات الجديدة 700 حافلة تعمل بالكهرباء. وبإمكان الجمهور أيضا استخدام نظام قطارات المترو.
وسوف ينقل أسطول الحافلات المسافرين بين مراكز النقل الأساسية والملاعب الثمانية التي ستنظم فيها
المباريات.
وأجرت السلطات اختبارات نهاية الأسبوع الماضي شملت 1800 حافلة دون ركاب.
وسيكون النقل بالمجان لحاملي بطاقة "الحياة" الصادرة من الحكومة والمطلوبة لدخول الملاعب.
يحتوي التطبيق المصاحب على ميزة يمكن للمعجبين من خلالها التخطيط لرحلاتهم.