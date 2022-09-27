https://sputnikarabic.ae/20220927/كوريا-الجنوبية-تعلن-زيارة-كامالا-هاريس-المنطقة-المنزوعة-السلاح-بين-الكوريتين-هذا-الأسبوع-1068299181.html
كوريا الجنوبية تعلن زيارة كامالا هاريس المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين هذا الأسبوع
كوريا الجنوبية تعلن زيارة كامالا هاريس المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين هذا الأسبوع
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن "كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستزور المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل الكوريتين خلال زيارتها إلى... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T07:16+0000
2022-09-27T07:16+0000
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وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك-سو، خلال اجتماع مع هاريس في طوكيو، إن "الزيارة المقررة للمنطقة منزوعة السلاح يوم الخميس تعد خطوة رمزية بالنسبة للتحالف الكوري الأمريكي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأخبرت هاريس هان بأن "التحالف هو العمود الفقري للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشددة على أن البلدين الحلفيين "عليهما الكثير من العمل لتقوية علاقاتهما، بما في ذلك استثماراتهما في الابتكار والتكنولوجيا والفضاء".وتأتي زيارة هاريس للمنطقة منزوعة السلاح بعد أيام فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيًا قصير المدى يوم الأحد الماضي، في استعراض واضح للقوة ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن.وأواخر أغسطس/آب الماضي، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي، ولكن لا علامات "محددة" حتى الآن على أن التجربة وشيكة.وأضاف الوزير: "في الوقت الذي تطور فيه كوريا الشمالية قدراتها النووية والصاروخية وتستكمل التجهيزات لما قد يكون تجربتها النووية السابعة، يستمر الوضع الأمني الخطير".وتابع: "بناء على التحالف الصلب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يحافظ جيشنا على وضع دفاعي قوي للاستجابة بشكل استباقي لهذه التهديدات الأمنية".يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية من أن أي محاولة من قبلها لاستخدام الأسلحة النووية لأنها ستؤدي إلى "تدمير نفسها".
https://sputnikarabic.ae/20220925/سيئول-عن-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-جديدا-استفزاز-يزيد-التوترات-1068203217.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية تعلن زيارة كامالا هاريس المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين هذا الأسبوع
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن "كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستزور المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل الكوريتين خلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع".
وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك-سو، خلال اجتماع مع هاريس في طوكيو، إن "الزيارة المقررة للمنطقة منزوعة السلاح يوم الخميس تعد خطوة رمزية بالنسبة للتحالف الكوري الأمريكي"، حسب وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية.
وأخبرت هاريس هان بأن "التحالف هو العمود الفقري للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشددة على أن البلدين الحلفيين "عليهما الكثير من العمل لتقوية علاقاتهما، بما في ذلك استثماراتهما في الابتكار والتكنولوجيا والفضاء".
وتأتي زيارة هاريس للمنطقة منزوعة السلاح بعد أيام فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيًا
قصير المدى يوم الأحد الماضي، في استعراض واضح للقوة ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن.
وأواخر أغسطس/آب الماضي، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، إن كوريا الشمالية
تستعد لإجراء اختبار نووي، ولكن لا علامات "محددة" حتى الآن على أن التجربة وشيكة.
وأضاف الوزير: "في الوقت الذي تطور فيه كوريا الشمالية قدراتها النووية والصاروخية وتستكمل التجهيزات لما قد يكون تجربتها النووية السابعة، يستمر الوضع الأمني الخطير".
وتابع: "بناء على التحالف الصلب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يحافظ جيشنا على وضع دفاعي قوي للاستجابة بشكل استباقي لهذه التهديدات الأمنية".
يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية من أن أي محاولة من قبلها لاستخدام الأسلحة النووية
لأنها ستؤدي إلى "تدمير نفسها".