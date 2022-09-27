https://sputnikarabic.ae/20220927/متاحف-ومزارات-أثرية-مصرية-تفتح-أبوابها-مجانا-بمناسبة-الذكرى-الـ200-لفك-رموز-حجر-رشيد-1068317493.html

متاحف ومزارات أثرية مصرية تفتح أبوابها مجانا بمناسبة الذكرى الـ200 لفك رموز حجر رشيد

متاحف ومزارات أثرية مصرية تفتح أبوابها مجانا بمناسبة الذكرى الـ200 لفك رموز حجر رشيد

فتحت المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، اليوم، أبوابها للجمهور مجانا، احتفالا بذكرى مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، الذي كشف أسرار الكتابة الهيروغليفية... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T14:02+0000

2022-09-27T14:02+0000

2022-09-27T14:02+0000

أخبار مصر الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050525525_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_ef34d1ef4b111b3f1aa8276f01d4d573.jpg

وبموجب قرار وزارة السياحة، فُتِحت جميع المواقع الأثرية مجانا أمام المصريين والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر، باستثناء مقابر توت عنخ آمون ونفرتاري وسيتي الأول ورمسيس السادس وأهرامات الجيزة من الداخل.وفك رموز الحجر اللغوي الفرنسي جان فرانسوا شامبليون ليتمكن من ترجمة اللغة المصرية القديمة، لأول مرة.وكان ضابط فرنسي قد اكتشف الحجر، الذي يحمل نصوصا بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة، في مدينة رشيد عام 1799 قبل أن يصادره البريطانيون الذين قاموا بنقله إلى المتحف البريطاني في لندن حيث يستقر الحجر هناك حتى اليوم.

https://sputnikarabic.ae/20220926/تمثال-في-فرنسا-يثير-غضبا-واسعا-بين-المصريين-وزير-الآثار-الأسبق-يعلق-1068258234.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, العالم العربي