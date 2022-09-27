https://sputnikarabic.ae/20220927/مجلس-الأعمال-الروسي-العربي-يترقب-المستثمرين-العرب-في-سوتشي-1068321265.html

مجلس الأعمال الروسي العربي يترقب المستثمرين العرب في سوتشي

مجلس الأعمال الروسي العربي يترقب المستثمرين العرب في سوتشي

تحدثت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي والجمعية الدولية "جينشيني بيزنيسا" (رائدات الأعمال) تاتيانا غفيلافا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T15:01+0000

2022-09-27T15:01+0000

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العقوبات ليست عقبة أمام التعاونوأوضحت غفيلافا: "على الرغم من التهديدات المتزايدة بفرض عقوبات إضافية، من بينها على التعاون مع موسكو، فإن رجال الأعمال العرب لا يرفضون بأي حال من الأحوال العمل معًا".وأضافت: "حتى الآن نرى أن شركائنا في الشرق الأوسط يتصرفون بكفاءة عالية، أرى هذا في كل من الاجتماعات مع السفراء وفي استقبالات وفود الدول العربية، فهم مستعدون للسفر إلى روسيا على الرغم من أننا لم نستقبل الكثير من الضيوف منذ بداية العملية الخاصة، والآن يخطط شركاؤنا العرب لزيارات لنا على وجه الخصوص وحتى الآن، كل شيء يسير بسلاسة".وأردفت غفيلافا: "ويستمر تطوير المنصة، وهي الآن في مرحلة بنائها النشط، ويكمل المصممون ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات بالفعل مهامهم الفنية، ونقوم بتحميل المواد اللازمة حتى يعمل البرنامج".وأضافت: "لدينا شركة عملاقة مسؤولة عن تهيئة المنصة، وأعتقد أننا سنقدم رسميًا في يناير تطورنا، وسيبدأ العمل بشكل كامل".ولا يتوقف نشاط المجلس عن العمل على تطوير قطاع السياحة الروسي، حيث سيتمكن المستثمرون ورجال الأعمال العرب قريبًا من المشاركة في أعمال مجمع سوتشي السياحي، المنتجع الواعد على مدار العام في روسيا.وتابعت غفيلافا: "في الوقت الحالي نخطط لمهمة تجارية واحدة من هذا القبيل، اتصلت بنا السلطات الإقليمية لمدينة سوتشي، في ظل وجود كل بنيتها التحتية، فإنها ترغب في التعاون مع المستثمرين العرب وهكذا، نقوم بإعداد مهمة تجارية هناك لرجال الأعمال من دول الخليج العربي، ولكن في المرحلة الأولى سيكون على الإنترنت، ومع ذلك سيتاح للأطراف فرصة الاجتماع في إطار اللجنة الحكومية الروسية السعودية، والتي ستنعقد في الأسابيع المقبلة".وأوضحت رئيسة مجلس الأعمال أن هناك مشاريع للتعاون مع الكتلة السياحية في سوتشي.في انتظار مهمة تجارية نسائية من الإماراتوتحدثت غفيلافا عن الافتتاح الرسمي للمنظمة الدولية لسيدات الأعمال، حيث سيلعب الوفدان الروسي والإماراتي دورًا رئيسيًا في ذلك.وكشفت أنه "في الاجتماع الاستثنائي الأخير للمجلس على هامش معرض إكسبو 2020، صوت جميع رؤساء غرف التجارة والصناعة لأول مرة على إدراج جدول أعمال نسائي في الاجتماع".وأضافت غفيلافا: "ونتيجة لذلك، وقعنا اتفاقية حول إنشاء هيكل جديد لأجندة المرأة، أطلقنا عليه اسم مجلس الأعمال النسائي، بالفعل في مارس/آذار، عندما رأينا عدد الدول التي تريد الانضمام إلى هذا المجلس، أعطيناه مكانة عالمية".وتحدثت غفيلافا عن تشكيل منظمة جديدة : "أنا فخورة بأن ألاحظ أن النساء من روسيا والإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى في طريقها إلى الأمام".وأوضحت: "علاوة على ذلك ، يقوم وفدنا الروسي بإعداد استقبال فريد لأصدقائه الإماراتيين، فلأول مرة في إطار مثل هذه الاجتماعات، سنعرض ليس فقط موسكو وسانت بطرسبرغ، ولكن أيضًا ضواحي موسكو، وتولا، وستكون هناك أيضًا اجتماعات في المناطق مع سيدات أعمال محليات، كل واحدة منهن تعد برنامجها الفريد، نعتقد أن هذه فرصة عظيمة لتطوير التعاون مع مناطق مختلفة من روسيا".ونوهت غفيلافا إلى أنه بعد زيارة بعثة أعمال إماراتية لروسيا، سيزور وفد سعودي موسكو، وسيشارك أعضاؤه في أسبوع الطاقة الروسي، وكذلك في اللجنة الحكومية الروسية السعودية، كما يشارك فيها مجلس الأعمال الروسي العربي، وثم ستقوم بعثة الأعمال النسائية الروسية بزيارة المغرب خلال برنامج حافل.وفي حديثها عن البرنامج في المملكة أضافت: "في الوقت نفسه، لن نزور مراكش فقط التي ستستضيف المؤتمر الدولي لرائدات الأعمال، ولكن أيضًا الرباط والدار البيضاء".في مارس/آذار، تستعد القاهرة لاستضافة منتدى "إكسبو-أرابيا": سيكون مجلس الأعمال الروسي العربي أحد المنظمين الرئيسيين للمنتدى.وبحسب رئيس المجلس، فقد أرادوا عقد المؤتمر في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، لكن المواعيد تغيرت، ومع ذلك، تستمر الاستعدادات لذلك.وتابعت: "لقد أجرينا للتو مكالمة جماعية كبيرة قبل بضعة أيام، وحضرته مصر واتحاد غرف التجارة والصناعة العربية وروسيا، وناقشنا كل شيء، وأكد الأمين العام للغرف العربية رسميًا أن جميع الدول ستحضر المنتدى في القاهرة شخصيًا".وبالطبع قمنا بتنسيق اجتماع المجلس بشكل كامل، وحتى الآن كل شيء يسير وفقًا للخطة وأنا متأكد من أن كل شيء سوف يسير على ما يرام، نحن الآن نشكل مجموعة من الشركات، ونجهز جناحًا روسيًا ، ونشكل فريقًا من وفدنا".

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