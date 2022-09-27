https://sputnikarabic.ae/20220927/مجموعة-أعراض-تنذر-ممارسي-التمارين-الرياضية-بمشكلات-في-القلب--1068330908.html
مجموعة أعراض تنذر ممارسي التمارين الرياضية بمشكلات في القلب
مجموعة أعراض تنذر ممارسي التمارين الرياضية بمشكلات في القلب
على الرغم من ثقة الخبراء في أهمية التمارين لمعظم الناس وتوصيتهم بالالتزام بها لكونها مفيدة بشكل خاص في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن هناك نسبة... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T19:04+0000
2022-09-27T19:04+0000
2022-09-27T19:04+0000
تمارين
أمراض القلب والسكري والضغط
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فقد حذر خبراء الصحة من مجموعة من الأعراض التي ينبغي أن ينتبه لها من يمارسون التمارين الرياضية، بحسب موقع "هيلث سايت".والأعراض التي ينبغي أن يكون من يمارس الرياضة على دراية بها هي:- الشعور بضيق غير عادي في التنفس مع وجود أو عدوم وجود آلام في الصدر الأمر الذي ينذر بنوبة قلبية.- شعور شاذ مرتبط بضربات القلب والذي يشمل عدم انتظام ضربات القلب وخفقانه.- عدم ارتياح الجسم، كالشعو بالألم في الظهر والذراعين والفك والرقبة والمعدة.- الشعور بصعوبة في التنفس والدوار والدوخة.ويشير الموقع إلى أن كل هذه الأعراض يمكن أن تكون علامة على أمراض القلب، حيث أن التمرين العنيف قد يكون أحد الأسباب المحتملة وراء فشل القلب المفاجئ والسكتة الدماغية وحتى السكتة القلبية.وينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة خفيفة للرياضة بجانب الإقلاع عن التدخين والحفاظ على مستويات السكر في الدم.
https://sputnikarabic.ae/20220724/فوائد-صحية-متنوعة-للقرفة-أبرزها-حماية-البشرة-ومكافحة-السرطان-1065478018.html
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تمارين, أمراض القلب والسكري والضغط
تمارين, أمراض القلب والسكري والضغط
مجموعة أعراض تنذر ممارسي التمارين الرياضية بمشكلات في القلب
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على الرغم من ثقة الخبراء في أهمية التمارين لمعظم الناس وتوصيتهم بالالتزام بها لكونها مفيدة بشكل خاص في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن هناك نسبة محدودة من المخاطر المرتبطة بصحة القلب بسبب ممارسة الرياضة.
فقد حذر خبراء الصحة من مجموعة من الأعراض التي ينبغي أن ينتبه لها من يمارسون التمارين الرياضية، بحسب موقع "هيلث سايت"
.
والأعراض التي ينبغي أن يكون من يمارس الرياضة على دراية بها هي:
- الشعور بضيق غير عادي في التنفس مع وجود أو عدوم وجود آلام في الصدر الأمر الذي ينذر بنوبة قلبية.
- شعور شاذ مرتبط بضربات القلب والذي يشمل عدم انتظام ضربات القلب وخفقانه.
- عدم ارتياح الجسم، كالشعو بالألم في الظهر والذراعين والفك والرقبة والمعدة.
- الشعور بصعوبة في التنفس والدوار والدوخة.
ويشير الموقع إلى أن كل هذه الأعراض يمكن أن تكون علامة على أمراض القلب، حيث أن التمرين العنيف قد يكون أحد الأسباب المحتملة وراء فشل القلب المفاجئ والسكتة الدماغية وحتى السكتة القلبية.
وينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة خفيفة للرياضة بجانب الإقلاع عن التدخين والحفاظ على مستويات السكر في الدم.