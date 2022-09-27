https://sputnikarabic.ae/20220927/مراقب-في-الاستفتاء-فرض-الاتحاد-الأوروبي-عقوبات-على-المراقبين-تجعله-منظمة-فاشية-1068314835.html

مراقب في الاستفتاء: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المراقبين تجعله منظمة "فاشية"

مراقب في الاستفتاء: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المراقبين تجعله منظمة "فاشية"

صرح ملادين إيفانوف، المراقب البلغاري للاستفتاء في المناطق المحررة، بأنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنيه، الذين شاركوا في مراقبة الاستفتاءات بشأن... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T12:50+0000

2022-09-27T12:50+0000

2022-09-27T12:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

استفتاء استقلال

أخبار أوكرانيا

انضمام

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وقال ملاين إيفانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "ستكون فاشية محضة إذا حدث هذا. تتم مراعاة جميع القواعد الممكنة هنا، يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع في مناسبة خاصة، لذلك هذه هي إرادة الشعب. يقول الاتحاد الأوروبي دائمًا إنه منظمة ديمقراطية ويريد أن يكون مثالا للجميع، وإذا كان (تم فرض عقوبات)، فهذا يعني أن هذا يتعارض تماما مع البيانات. إذا حدث هذا، فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يتحول إلى منظمة فاشية".وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها".بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر. أفادت التقارير أن مراقبين من عدد من البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك وفرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا ومصر والبرازيل وهولندا، يحضرون الاستفتاء في لوغانسك.خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمقاطعات، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية إليها. في رأيهم، هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال العدوانية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودون بالأسلحة لقتل المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20220927/المفوضية-الأوروبية-قد-تفرض-عقوبات-على-مراقبي-الاستفتاء-الأجانب-1068313891.html

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روسيا, استفتاء استقلال, أخبار أوكرانيا, انضمام