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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/مراقب-في-الاستفتاء-فرض-الاتحاد-الأوروبي-عقوبات-على-المراقبين-تجعله-منظمة-فاشية-1068314835.html
مراقب في الاستفتاء: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المراقبين تجعله منظمة "فاشية"
مراقب في الاستفتاء: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المراقبين تجعله منظمة "فاشية"
صرح ملادين إيفانوف، المراقب البلغاري للاستفتاء في المناطق المحررة، بأنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنيه، الذين شاركوا في مراقبة الاستفتاءات بشأن... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:50+0000
2022-09-27T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
استفتاء استقلال
أخبار أوكرانيا
انضمام
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وقال ملاين إيفانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "ستكون فاشية محضة إذا حدث هذا. تتم مراعاة جميع القواعد الممكنة هنا، يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع في مناسبة خاصة، لذلك هذه هي إرادة الشعب. يقول الاتحاد الأوروبي دائمًا إنه منظمة ديمقراطية ويريد أن يكون مثالا للجميع، وإذا كان (تم فرض عقوبات)، فهذا يعني أن هذا يتعارض تماما مع البيانات. إذا حدث هذا، فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يتحول إلى منظمة فاشية".وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها".بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر. أفادت التقارير أن مراقبين من عدد من البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك وفرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا ومصر والبرازيل وهولندا، يحضرون الاستفتاء في لوغانسك.خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمقاطعات، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية إليها. في رأيهم، هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال العدوانية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودون بالأسلحة لقتل المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/المفوضية-الأوروبية-قد-تفرض-عقوبات-على-مراقبي-الاستفتاء-الأجانب-1068313891.html
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روسيا, استفتاء استقلال, أخبار أوكرانيا, انضمام
روسيا, استفتاء استقلال, أخبار أوكرانيا, انضمام

مراقب في الاستفتاء: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المراقبين تجعله منظمة "فاشية"

12:50 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح ملادين إيفانوف، المراقب البلغاري للاستفتاء في المناطق المحررة، بأنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنيه، الذين شاركوا في مراقبة الاستفتاءات بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، فسيكون هذا مظهرا من مظاهر "الفاشية".
وقال ملاين إيفانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "ستكون فاشية محضة إذا حدث هذا. تتم مراعاة جميع القواعد الممكنة هنا، يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع في مناسبة خاصة، لذلك هذه هي إرادة الشعب. يقول الاتحاد الأوروبي دائمًا إنه منظمة ديمقراطية ويريد أن يكون مثالا للجميع، وإذا كان (تم فرض عقوبات)، فهذا يعني أن هذا يتعارض تماما مع البيانات. إذا حدث هذا، فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يتحول إلى منظمة فاشية".

وأكد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في وقت سابق، أن استفتاءات الضمّ التي تنظّمها روسيا في أوكرانيا "غير قانونية" وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستُفرض عليهم عقوبات.

وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها".
امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
المفوضية الأوروبية قد تفرض عقوبات على مراقبي الاستفتاء الأجانب
12:33 GMT
بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر. أفادت التقارير أن مراقبين من عدد من البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك وفرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا ومصر والبرازيل وهولندا، يحضرون الاستفتاء في لوغانسك.
خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمقاطعات، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية إليها. في رأيهم، هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال العدوانية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودون بالأسلحة لقتل المدنيين.
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