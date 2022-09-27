https://sputnikarabic.ae/20220927/مراقب-في-الاستفتاء-فرض-الاتحاد-الأوروبي-عقوبات-على-المراقبين-تجعله-منظمة-فاشية-1068314835.html
مراقب في الاستفتاء: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المراقبين تجعله منظمة "فاشية"
مراقب في الاستفتاء: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المراقبين تجعله منظمة "فاشية"
صرح ملادين إيفانوف، المراقب البلغاري للاستفتاء في المناطق المحررة، بأنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنيه، الذين شاركوا في مراقبة الاستفتاءات بشأن... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:50+0000
2022-09-27T12:50+0000
2022-09-27T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
استفتاء استقلال
أخبار أوكرانيا
انضمام
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وقال ملاين إيفانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "ستكون فاشية محضة إذا حدث هذا. تتم مراعاة جميع القواعد الممكنة هنا، يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع في مناسبة خاصة، لذلك هذه هي إرادة الشعب. يقول الاتحاد الأوروبي دائمًا إنه منظمة ديمقراطية ويريد أن يكون مثالا للجميع، وإذا كان (تم فرض عقوبات)، فهذا يعني أن هذا يتعارض تماما مع البيانات. إذا حدث هذا، فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يتحول إلى منظمة فاشية".وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها".بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر. أفادت التقارير أن مراقبين من عدد من البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك وفرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا ومصر والبرازيل وهولندا، يحضرون الاستفتاء في لوغانسك.خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمقاطعات، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية إليها. في رأيهم، هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال العدوانية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودون بالأسلحة لقتل المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/المفوضية-الأوروبية-قد-تفرض-عقوبات-على-مراقبي-الاستفتاء-الأجانب-1068313891.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, استفتاء استقلال, أخبار أوكرانيا, انضمام
روسيا, استفتاء استقلال, أخبار أوكرانيا, انضمام
مراقب في الاستفتاء: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المراقبين تجعله منظمة "فاشية"
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صرح ملادين إيفانوف، المراقب البلغاري للاستفتاء في المناطق المحررة، بأنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنيه، الذين شاركوا في مراقبة الاستفتاءات بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، فسيكون هذا مظهرا من مظاهر "الفاشية".
وقال ملاين إيفانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "ستكون فاشية محضة إذا حدث هذا. تتم مراعاة جميع القواعد الممكنة هنا، يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع في مناسبة خاصة، لذلك هذه هي إرادة الشعب. يقول الاتحاد الأوروبي دائمًا إنه منظمة ديمقراطية ويريد أن يكون مثالا للجميع، وإذا كان (تم فرض عقوبات)، فهذا يعني أن هذا يتعارض تماما مع البيانات. إذا حدث هذا، فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يتحول إلى منظمة فاشية".
وأكد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في وقت سابق، أن استفتاءات الضمّ التي تنظّمها روسيا في أوكرانيا "غير قانونية" وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستُفرض عليهم عقوبات.
وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها".
بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر. أفادت التقارير أن مراقبين من عدد من البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك وفرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا ومصر والبرازيل وهولندا، يحضرون الاستفتاء في لوغانسك.
خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمقاطعات، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية إليها. في رأيهم، هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال العدوانية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودون بالأسلحة لقتل المدنيين.