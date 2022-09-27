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https://sputnikarabic.ae/20220927/مراكز-الاقتراع-في-المناطق-المحررة-تغلق-أبوابها-أمام-المستفتين-1068316330.html
مراكز الاقتراع في المناطق المحررة تغلق أبوابها أمام المستفتين
مراكز الاقتراع في المناطق المحررة تغلق أبوابها أمام المستفتين
أغلقت مراكز الاقتراع في المناطق المحررة في أوكرانيا أبوابها أمام المستفتين بعد 5 أيام من التصويت. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:27+0000
2022-09-27T14:09+0000
روسيا
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أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المصوتين في الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا.أفاد مراسل "سبوتنيك" بإغلاق مراكز الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا ككيان مكوِّن لروسيا لأبوابها.
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روسيا
روسيا

مراكز الاقتراع في المناطق المحررة تغلق أبوابها أمام المستفتين

13:27 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 14:09 GMT 27.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورصندوق اقتراع به أوراق اقتراع في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022
صندوق اقتراع به أوراق اقتراع في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أغلقت مراكز الاقتراع في المناطق المحررة في أوكرانيا أبوابها أمام المستفتين بعد 5 أيام من التصويت.
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المصوتين في الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا.
أفاد مراسل "سبوتنيك" بإغلاق مراكز الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا ككيان مكوِّن لروسيا لأبوابها.
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