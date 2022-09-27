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https://sputnikarabic.ae/20220927/مركبة-فضائية-تابعة-لوكالة-ناسا-تصطدم-بكويكب-كجزء-من-مهمة-اختبار-الدفاع-الكوكبي-1068296021.html
مركبة فضائية تابعة لوكالة "ناسا" تصطدم بكويكب كجزء من مهمة اختبار الدفاع الكوكبي
مركبة فضائية تابعة لوكالة "ناسا" تصطدم بكويكب كجزء من مهمة اختبار الدفاع الكوكبي
اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار دفاع كوكبي تاريخية. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T00:15+0000
2022-09-27T00:15+0000
ناسا
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واشنطن - سبوتنيك. وتسعى مهمة اختبار الدفاع الكوكبي التي اكتملت، يوم الاثنين، إلى معرفة ما إذا كان يمكن استخدام الطاقة الحركية لتغيير مدارات الأجرام السماوية لتحويلها عن الاصطدام بالأرض في المستقبل.ولم تتوفر أي معلومات على الفور حول ما إذا كانت المركبة الفضائية قد غيرت مسار الكويكب.وتم إطلاق مركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج" (DART) على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ويقدر قطر الكويكب 160 مترا وعلى بعد حوالي 7 ملايين ميل من الأرض ولا يشكل أي تهديد له.
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مركبة فضائية تابعة لوكالة "ناسا" تصطدم بكويكب كجزء من مهمة اختبار الدفاع الكوكبي

00:15 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / NASA / JPL-Caltechموقع هبوط المركبة المتجولة "بيرسيفرانس مارس" التابعة لوكالة الفضاء الدولية "ناسا" في "جيزيرو كراتر" على سطح المريخ في 18 فبراير 2021، في صورة أساسية التقطتها كاميرا التصوير عالي الدقة العلمية "هايرايز" على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـ"ناسا".
موقع هبوط المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا في جيزيرو كراتر على سطح المريخ في 18 فبراير 2021، في صورة أساسية التقطتها كاميرا التصوير عالي الدقة العلمية هايرايز على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـناسا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / NASA / JPL-Caltech
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اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار دفاع كوكبي تاريخية.
واشنطن - سبوتنيك. وتسعى مهمة اختبار الدفاع الكوكبي التي اكتملت، يوم الاثنين، إلى معرفة ما إذا كان يمكن استخدام الطاقة الحركية لتغيير مدارات الأجرام السماوية لتحويلها عن الاصطدام بالأرض في المستقبل.
ولم تتوفر أي معلومات على الفور حول ما إذا كانت المركبة الفضائية قد غيرت مسار الكويكب.
وتم إطلاق مركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج" (DART) على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويقدر قطر الكويكب 160 مترا وعلى بعد حوالي 7 ملايين ميل من الأرض ولا يشكل أي تهديد له.
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