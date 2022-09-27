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https://sputnikarabic.ae/20220927/مسؤول-أمريكي-مستعدون-لمساعدة-الحلفاء-الأوروبيين-بعد-حادث-التيار-الشمالي-1068321567.html
مسؤول أمريكي: مستعدون لمساعدة الحلفاء الأوروبيين بعد حادث "التيار الشمالي"
مسؤول أمريكي: مستعدون لمساعدة الحلفاء الأوروبيين بعد حادث "التيار الشمالي"
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "مستعدة لمساعدة الحلفاء الأوروبيين" بعد حدوث تسريبات من خط أنابيب التيار الشمالي الذي ينقل... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T15:03+0000
2022-09-27T15:03+0000
روسيا
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وذكر المسؤول، الذي تحدث لوكالة "فرانس برس" شريطة عدم الكشف عن هويته: "لن أخمن السبب، وأعلم أن شركاءنا الأوروبيين يحققون (في الحادث)، ونحن على استعداد لتقديم الدعم لجهودهم".وتابع: "هذا فقط يسلط الضوء على أهمية جهودنا للعمل معا للحصول على إمدادات غاز بديلة إلى أوروبا ودعم الجهود لتقليل استهلاك الغاز وتسريع استقلال الطاقة الحقيقي من خلال الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة".بالأمس، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي بالضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1" كذلك، الذي علق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات الغربية.واليوم، قالت الشركة للصحفيين إن التدمير الذي "حدث في وقت واحد" على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية "للتيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.
https://sputnikarabic.ae/20220927/علماء-الزلازل-السويديون-يسجلون-انفجارين-على-خطوط-نورد-ستريم-1068317172.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول أمريكي: مستعدون لمساعدة الحلفاء الأوروبيين بعد حادث "التيار الشمالي"

15:03 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Nord Stream 2/Thomas Eugster / الانتقال إلى بنك الصورتركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا
تركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Nord Stream 2/Thomas Eugster
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قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "مستعدة لمساعدة الحلفاء الأوروبيين" بعد حدوث تسريبات من خط أنابيب التيار الشمالي الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية.
وذكر المسؤول، الذي تحدث لوكالة "فرانس برس" شريطة عدم الكشف عن هويته: "لن أخمن السبب، وأعلم أن شركاءنا الأوروبيين يحققون (في الحادث)، ونحن على استعداد لتقديم الدعم لجهودهم".
وتابع: "هذا فقط يسلط الضوء على أهمية جهودنا للعمل معا للحصول على إمدادات غاز بديلة إلى أوروبا ودعم الجهود لتقليل استهلاك الغاز وتسريع استقلال الطاقة الحقيقي من خلال الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة".
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
علماء الزلازل السويديون يسجلون انفجارين على خطوط "نورد ستريم"
13:49 GMT
بالأمس، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي بالضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.
ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1" كذلك، الذي علق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات الغربية.
واليوم، قالت الشركة للصحفيين إن التدمير الذي "حدث في وقت واحد" على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية "للتيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.
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