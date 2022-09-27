https://sputnikarabic.ae/20220927/مساعد-وزير-الخارجية-الإيراني-يدعو-إلى-إجبار-إسرائيل-على-نزع-سلاحها-النووي-1068325421.html

مساعد وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى إجبار إسرائيل على نزع سلاحها النووي

مساعد وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى إجبار إسرائيل على نزع سلاحها النووي

أكد مسؤول دبلوماسي إيراني ضرورة إجبار إسرائيل على نزع سلاحها النووي، مشددا على أن إيران ستظل ثابتة في أداء دورها الإيجابي لتحقيق نزع السلاح النووي في العالم. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T16:30+0000

2022-09-27T16:30+0000

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وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي، إن الأسلحة النووية تعد تهديدا حقيقيا للبشرية وخطر استخدامها اليوم أكبر من أي وقت مضى.وأضاف: "لكن الدول النووية دخلت السباق النووي بالاعتماد على الردع النووي وخفض عتبة استخدام هذه الأسلحة، وحتى خلافا لالتزامها، نقلت هذه الأسلحة إلى بعض حلفائها وأن وجود نحو 13 ألف رأس نووي يكشف عن حجم خطر الأسلحة النووية".وشارك نجفي في مراسم إحياء اليوم العالمي للنزع الكامل للأسلحة النووية في مقر المنظمة بنيويورك، وتحدث خلال الاجتماع معتبرا أن نزع الأسلحة النووية "أولوية والتزام عالمي وخلد ذكرى ضحايا استخدام أمريكا للأسلحة النووية عام 1945".واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن "خروج أمريكا من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى والاتفاق النووي أنه أمثلة ملموسة على عدم امتثال هذا البلد لالتزاماته الدولية".وشدد على أنه "بعد تمديد معاهدة استارت الجديدة، ينبغي السعي إلى نزع السلاح النووي الحقيقي".وقال نجفي إن "الولايات المتحدة على المستوى العالمي والكيان الصهيوني على المستوى الإقليمي هما العقبة الرئيسية أمام تحقيق نزع السلاح النووي".وأضاف: "إيران تؤيد بقوة اقتراح حركة عدم الانحياز بالبدء فوراً في مفاوضات بشأن معاهدة النزع الشامل للأسلحة النووية لأن نزع السلاح النووي التزام قانوني ملزم وهو الضمان الوحيد للقضاء على خطر هذه الأسلحة".

https://sputnikarabic.ae/20220915/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إذا-كان-هناك-اتفاق-نووي-مع-إيران-فيجب-أن-يكون-أفضل-من-المطروح-1067765896.html

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