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https://sputnikarabic.ae/20220927/مصر-تتصدر-قائمة-مستوردي-الأسلحة-الفرنسية-في-2021-1068335656.html
مصر تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية في 2021
مصر تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية في 2021
كشف تقرير سنوي للبرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن مصر جاءت على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في العام الماضي، إثر طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T21:34+0000
2022-09-27T21:34+0000
رافال
أخبار فرنسا
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وأظهر التقرير أن مصر طلبت شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4,5 مليار يورو تليها اليونان (2 مليار يورو)، ثم كرواتيا (971 مليون يورو)، ثم الهند (492 مليونا) والسعودية (381 مليونًا)، بحسب "فرانس برس".وخلال العام الماضي، تضاعف حجم صادرات الأسلحة الفرنسية ليبلغ 11,7 مليار يورو، بما في ذلك 5,2 مليار لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، أو 44% من إجمالي المبيعات.وفي العام ذاته، شكلت صادرات فرنسا إلى أوروبا التي تسعى باريس لإعادة توجيه نشاطها نحوها 38% من طلبات الشراء، بمبلغ إجمالي بلغ 3,9 مليار يورو.وفي مقدمة التقرير، كتب وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو أنه مع تلقي طلبيات بقيمة 11,7 مليار يورو العام الماضي، "سجلت فرنسا ثالث أعلى مستوى تاريخي لها من حيث صادرات الأسلحة. من المؤكد بالفعل أن 2022 سيشهد أيضا تحقيق نتائج مهمة".ووضعت أرقام الصادرات في العام الماضي، فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية بالعالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.ويرجع الفضل في ذلك إلى عقود الطائرات القتالية التي تتولى شركة داسو للطيران إنتاجها، وباعت منها باريس 6 طائرات جديدة.كما باعت 12 طائرة مستعملة لليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر.
https://sputnikarabic.ae/20211207/ما-هي-أخطر-صواريخ-مقاتلات-رافال؟-صور-1053681936.html
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رافال, أخبار فرنسا
رافال, أخبار فرنسا

مصر تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية في 2021

21:34 GMT 27.09.2022
© Photo / Public domain / U.S. Air Force / Tyler Woodwardمقاتلة متعدد المهام "داسو رافال" الفرنسية خلال التزود بالوقود من طائرة "كيه سي-10"، وهي طائرة خزان لعمليات تموين الوقود جوا، بالقرب من العراق، 2016
مقاتلة متعدد المهام داسو رافال الفرنسية خلال التزود بالوقود من طائرة كيه سي-10، وهي طائرة خزان لعمليات تموين الوقود جوا، بالقرب من العراق، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Photo / Public domain / U.S. Air Force / Tyler Woodward
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كشف تقرير سنوي للبرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن مصر جاءت على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في العام الماضي، إثر طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال.
وأظهر التقرير أن مصر طلبت شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4,5 مليار يورو تليها اليونان (2 مليار يورو)، ثم كرواتيا (971 مليون يورو)، ثم الهند (492 مليونا) والسعودية (381 مليونًا)، بحسب "فرانس برس".
مقاتلات رافال مسلحة بأنواع مختلفة من الصواريخ بينها ستورم شادو في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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7 ديسمبر 2021, 20:14 GMT
وخلال العام الماضي، تضاعف حجم صادرات الأسلحة الفرنسية ليبلغ 11,7 مليار يورو، بما في ذلك 5,2 مليار لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، أو 44% من إجمالي المبيعات.
وفي العام ذاته، شكلت صادرات فرنسا إلى أوروبا التي تسعى باريس لإعادة توجيه نشاطها نحوها 38% من طلبات الشراء، بمبلغ إجمالي بلغ 3,9 مليار يورو.
وفي مقدمة التقرير، كتب وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو أنه مع تلقي طلبيات بقيمة 11,7 مليار يورو العام الماضي، "سجلت فرنسا ثالث أعلى مستوى تاريخي لها من حيث صادرات الأسلحة. من المؤكد بالفعل أن 2022 سيشهد أيضا تحقيق نتائج مهمة".
ووضعت أرقام الصادرات في العام الماضي، فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية بالعالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ويرجع الفضل في ذلك إلى عقود الطائرات القتالية التي تتولى شركة داسو للطيران إنتاجها، وباعت منها باريس 6 طائرات جديدة.
كما باعت 12 طائرة مستعملة لليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر.
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