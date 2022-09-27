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https://sputnikarabic.ae/20220927/مصر-تسترد-تمثالا-أثريا-فرعونيا-من-سويسرا-1068323935.html
مصر تسترد تمثالا أثريا فرعونيا من سويسرا
مصر تسترد تمثالا أثريا فرعونيا من سويسرا
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسلم السفارة المصرية لدى سويسرا تمثالا أثريا يعود للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T15:50+0000
2022-09-27T15:50+0000
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والتمثال مصنوع من البرونز، للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل، وفقا لبيان من الوزارة المصرية على مواقع التواصل.ولفتت الخارجية المصرية في بيانها إلى أن سفارة مصر لدى سويسرا تسلمت في أغسطس/ آب 2021 سبع قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة، تشمل جزءا من تمثال سيدة من الألباستر، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءا من المعبود بس، وغطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثلا بالشكل الآدمي، وتمثال لأبو الهول من الحجر.كما تضمّنت القطع السبع التي تسلمتها مصر العام الماضي، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، بالإضافة لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، وإناء من الألباستر أسطواني الشكل.وكانت وزارة السياحة والآثار قررت فتح المتاحف، والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانا للزائرين المصريين والأفارقة والأجانب المقيمية في مصر، اليوم الثلاثاء، احتفالا بيوم السياحة العالمي، ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.
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مصر تسترد تمثالا أثريا فرعونيا من سويسرا

15:50 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Mohamed Hemidaتماثيل فرعونية في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، القاهرة، مصر
تماثيل فرعونية في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
تماثيل فرعونية في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، القاهرة، مصر
© Sputnik . Mohamed Hemida
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تسلم السفارة المصرية لدى سويسرا تمثالا أثريا يعود للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
والتمثال مصنوع من البرونز، للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل، وفقا لبيان من الوزارة المصرية على مواقع التواصل.
ولفتت الخارجية المصرية في بيانها إلى أن سفارة مصر لدى سويسرا تسلمت في أغسطس/ آب 2021 سبع قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة، تشمل جزءا من تمثال سيدة من الألباستر، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءا من المعبود بس، وغطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثلا بالشكل الآدمي، وتمثال لأبو الهول من الحجر.
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كما تضمّنت القطع السبع التي تسلمتها مصر العام الماضي، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، بالإضافة لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، وإناء من الألباستر أسطواني الشكل.
وكانت وزارة السياحة والآثار قررت فتح المتاحف، والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانا للزائرين المصريين والأفارقة والأجانب المقيمية في مصر، اليوم الثلاثاء، احتفالا بيوم السياحة العالمي، ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.
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