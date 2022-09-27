https://sputnikarabic.ae/20220927/مصر-حسم-الجدل-بشأن-ظهور-ديدان-في-محصول-الجوافة-فيديو-1068333863.html
مصر... حسم الجدل بشأن ظهور ديدان في محصول الجوافة... فيديو
مصر... حسم الجدل بشأن ظهور ديدان في محصول الجوافة... فيديو
حسمت وزارة الزارعة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن ظهور ديدان في محصول فاكهة الجوافة هذا العام. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T20:23+0000
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وقال مستشار وزير الزراعة الدكتور محمد علي فهيم، في مداخلة تلفزيوينة، إن ما يثار بشأن ظهور ديدان بمحصول الجوافة هذا العام، أمر ليس له أساس من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار إلى أن البعض تداول شائعات سابقا حول وجود مشكلات في محصول البطيخ والخوخ.وأضاف أن مصر تنتج آلاف الأطنان من محصول الجوافة سنويًا، مشيرًا إلى ظهور مشكلات ببعض المحاصيل أمر وارد، ولا يصل إلى أن تكون ظاهرة.وتابع: "محصول الجوافة جيد، لكن آفة ذبابة الفاكهة تصيب بعض المزارع، بسبب عدم نجاح الفلاح في مكافحتها".وأوضح أن "المزارع يبذل مجهودا كبيرا في زراعة الجوافة طوال العام ولا يجب أن نهدر تعب هؤلاء المزارعين بسبب الشائعات التي يشاركها البعض".وناشد فهيم المواطنين بعدم مشاركة منشورات إلا بعد التأكد من صحة المعلومات فيه.
https://sputnikarabic.ae/20201021/إنقاص-الوزن-وطرد-السموم-10-فوائد-مذهلة-للجوافة-1046914571.html
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مصر... حسم الجدل بشأن ظهور ديدان في محصول الجوافة... فيديو
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حسمت وزارة الزارعة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن ظهور ديدان في محصول فاكهة الجوافة هذا العام.
وقال مستشار وزير الزراعة الدكتور محمد علي فهيم، في مداخلة تلفزيوينة، إن ما يثار بشأن ظهور ديدان بمحصول الجوافة هذا العام، أمر ليس له أساس من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن البعض تداول شائعات سابقا حول وجود مشكلات في محصول البطيخ والخوخ
.
وأضاف أن مصر تنتج آلاف الأطنان من محصول الجوافة سنويًا، مشيرًا إلى ظهور مشكلات ببعض المحاصيل أمر وارد، ولا يصل إلى أن تكون ظاهرة.
وتابع: "محصول الجوافة
جيد، لكن آفة ذبابة الفاكهة تصيب بعض المزارع، بسبب عدم نجاح الفلاح في مكافحتها".
21 أكتوبر 2020, 11:57 GMT
وأوضح أن "المزارع يبذل مجهودا كبيرا في زراعة الجوافة طوال العام ولا يجب أن نهدر تعب هؤلاء المزارعين بسبب الشائعات التي يشاركها البعض".
وناشد فهيم المواطنين بعدم مشاركة منشورات إلا بعد التأكد من صحة المعلومات فيه.