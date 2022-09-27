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https://sputnikarabic.ae/20220927/مقتل-طفلين-وإصابة-6-أشخاص-إثر-قصف-مدفعي-تركي-شمالي-سوريا-1068325686.html
مقتل طفلين وإصابة 6 أشخاص إثر قصف مدفعي تركي شمالي سوريا
مقتل طفلين وإصابة 6 أشخاص إثر قصف مدفعي تركي شمالي سوريا
قصفت القوات التركية بالمدفعية، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من القرى والبلدات في ريف الحسكة الشمالي الغربي، شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 6 من... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:31+0000
2022-09-27T16:31+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وقالت مصادر أهلية سورية لوكالة "سبوتنيك"، إن "مدفعية تابعة للقوات التركية، قصفت قرى دادا عبدال، والنويحات، ومحيط أم حرملة، وغيرها من قرى التماس الواقعة شمالي بلدة أبو راسين".وأضافت المصادر أن "القصف المدفعي بدأ منذ أكثر من نصف ساعة، ومستمر حتى اللحظة".وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "القصف التركي جاء نتيجة الاستفزاز المتعمد من قبل قوات سوريا الديمقراطية [قسد] لاستجرار القصف التركي على تلك القرى".ولم تذكر المصادر المزيد من التفاصيل حول أهداف "قسد" من القصف التركي لتلك القرى. وتربط أنقرة بين الفصائل الكردية السورية، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه ككيان إرهابي.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة الإرهاب وإنشاء ما وصفها بـ "المنطقة الآمنة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا.
https://sputnikarabic.ae/20220917/مقتل-4-عناصر-من-قسد-إثر-قصف-سيارتهم-بطائرة-مسيرة-تركية-شمالي-سوريا-1067862073.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

مقتل طفلين وإصابة 6 أشخاص إثر قصف مدفعي تركي شمالي سوريا

16:31 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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قصفت القوات التركية بالمدفعية، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من القرى والبلدات في ريف الحسكة الشمالي الغربي، شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 6 من الأهالي.
دمشق - سبوتنيك. وقالت مصادر أهلية سورية لوكالة "سبوتنيك"، إن "مدفعية تابعة للقوات التركية، قصفت قرى دادا عبدال، والنويحات، ومحيط أم حرملة، وغيرها من قرى التماس الواقعة شمالي بلدة أبو راسين".

وأضافت المصادر أن "القصف المدفعي بدأ منذ أكثر من نصف ساعة، ومستمر حتى اللحظة".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "القصف التركي جاء نتيجة الاستفزاز المتعمد من قبل قوات سوريا الديمقراطية [قسد] لاستجرار القصف التركي على تلك القرى".
أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يتحدث عبر جهاز إرسال عند نقطة تفتيش بالقرب من حقل عمر النفطي شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
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ولم تذكر المصادر المزيد من التفاصيل حول أهداف "قسد" من القصف التركي لتلك القرى.

وتربط أنقرة بين الفصائل الكردية السورية، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه ككيان إرهابي.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة الإرهاب وإنشاء ما وصفها بـ "المنطقة الآمنة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا.
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