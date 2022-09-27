مقتل طفلين وإصابة 6 أشخاص إثر قصف مدفعي تركي شمالي سوريا
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
قصفت القوات التركية بالمدفعية، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من القرى والبلدات في ريف الحسكة الشمالي الغربي، شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 6 من الأهالي.
دمشق - سبوتنيك. وقالت مصادر أهلية سورية لوكالة "سبوتنيك"، إن "مدفعية تابعة للقوات التركية، قصفت قرى دادا عبدال، والنويحات، ومحيط أم حرملة، وغيرها من قرى التماس الواقعة شمالي بلدة أبو راسين".
وأضافت المصادر أن "القصف المدفعي بدأ منذ أكثر من نصف ساعة، ومستمر حتى اللحظة".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "القصف التركي جاء نتيجة الاستفزاز المتعمد من قبل قوات سوريا الديمقراطية [قسد] لاستجرار القصف التركي على تلك القرى".
وأضافت المصادر أن "القصف المدفعي بدأ منذ أكثر من نصف ساعة، ومستمر حتى اللحظة".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "القصف التركي جاء نتيجة الاستفزاز المتعمد من قبل قوات سوريا الديمقراطية [قسد] لاستجرار القصف التركي على تلك القرى".
17 سبتمبر, 10:57 GMT
ولم تذكر المصادر المزيد من التفاصيل حول أهداف "قسد" من القصف التركي لتلك القرى.
وتربط أنقرة بين الفصائل الكردية السورية، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه ككيان إرهابي.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة الإرهاب وإنشاء ما وصفها بـ "المنطقة الآمنة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا.
وتربط أنقرة بين الفصائل الكردية السورية، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه ككيان إرهابي.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة الإرهاب وإنشاء ما وصفها بـ "المنطقة الآمنة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا.