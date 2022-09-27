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https://sputnikarabic.ae/20220927/مقتل-قياديين-في-قسد-مع-مرافقيهما-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-تركية-شمال-شرقي-سوريا--1068327764.html
مقتل قياديين في "قسد" مع مرافقيهما في هجوم بطائرة مسيرة تركية شمال شرقي سوريا
مقتل قياديين في "قسد" مع مرافقيهما في هجوم بطائرة مسيرة تركية شمال شرقي سوريا
قتل عدد من مسلحي قوات "قسد" وأصيب آخرون بجروح، عصر اليوم الثلاثاء، في استهداف طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي لسيارتهم بصاروخ موجه بريف محافظة الحسكة في شمال... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T17:50+0000
2022-09-27T17:50+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
تقارير سبوتنيك
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، بأن المسيّرة التركية استهدفت سيارة نوع (بيك أب) دفع رباعي تابعة لقوات "قسد"على مفرق قرية تل جمال الواقعة على مسافة 5 كم عن بلدة معبدة، بريف منطقة المالكية على الحدود السورية- التركية في منطقة نفوذ الجيش الأمريكي.وأكدت المصادر أن الاستهداف الصاروخي أدى لمقتل 4 مسلحين من قوات "قسد" بينهم قيادي عسكري وقيادية سياسية، كما أُصيب أشخاص آخرون في القصف، ولم ترد معلومات عن أعدادهم ومدى خطورة إصابتهم.وبينت مصادر أهلية لـ "سبوتنيك" أن القتلى هم "زينب محمد" رئيسة ما يُسمى "هيئة الاصلاح والعدالة في الجزيرة" ومسؤول السجون لدى "قسد" القيادي "يلماز شيرو" وعنصران من مرافقتهم جراء استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة تركية ظُهر اليوم عند مفرق قرية "تل جمال".وكانت وكالة "الأناضول" التركية نقلت عن مصادر أمنية تركية أمس الاثنين، أن "الإرهابي محمد وأق يول المتنكر باسم دوغان أمانوس، انخرط في صفوف (بي كي كي/واي بي جي) بسوريا وكان مسؤولا عسكريا في منطقة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة قتل قبل أيام بقصف طائرة مسيرة تركية".وأق يول مطلوب لدى السلطات التركية "بسبب الأعمال الإرهابية التي نفذها في جبال الأمانوس بولايتي هطاي (جنوب) ووان (جنوب شرق) التركيتين"، وفقا للوكالة.وتشهد مناطق سيطرة "قسد" تصعيداً كبيراً في الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة التابعة للجيش التركي التي تستهدف مواقع القوات وقياديها وعناصرها حيث أوقعت أكثر من 70 قتيلا منهم حتى الآن خلال الشهرين الماضيين.
https://sputnikarabic.ae/20220917/مقتل-4-عناصر-من-قسد-إثر-قصف-سيارتهم-بطائرة-مسيرة-تركية-شمالي-سوريا-1067862073.html
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أخبار سوريا اليوم, قسد, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, قسد, تقارير سبوتنيك

مقتل قياديين في "قسد" مع مرافقيهما في هجوم بطائرة مسيرة تركية شمال شرقي سوريا

17:50 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Atia Al atiaمسيرات الجيش التركي ومدفعيته تحيّد 7 مسلحين من "قسد" شرقي سوريا
مسيرات الجيش التركي ومدفعيته تحيّد 7 مسلحين من قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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قتل عدد من مسلحي قوات "قسد" وأصيب آخرون بجروح، عصر اليوم الثلاثاء، في استهداف طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي لسيارتهم بصاروخ موجه بريف محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، بأن المسيّرة التركية استهدفت سيارة نوع (بيك أب) دفع رباعي تابعة لقوات "قسد"على مفرق قرية تل جمال الواقعة على مسافة 5 كم عن بلدة معبدة، بريف منطقة المالكية على الحدود السورية- التركية في منطقة نفوذ الجيش الأمريكي.
أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يتحدث عبر جهاز إرسال عند نقطة تفتيش بالقرب من حقل عمر النفطي شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
مقتل 4 عناصر من "قسد" إثر قصف سيارتهم بطائرة مسيرة تركية شمالي سوريا
17 سبتمبر, 10:57 GMT
وأكدت المصادر أن الاستهداف الصاروخي أدى لمقتل 4 مسلحين من قوات "قسد" بينهم قيادي عسكري وقيادية سياسية، كما أُصيب أشخاص آخرون في القصف، ولم ترد معلومات عن أعدادهم ومدى خطورة إصابتهم.
وبينت مصادر أهلية لـ "سبوتنيك" أن القتلى هم "زينب محمد" رئيسة ما يُسمى "هيئة الاصلاح والعدالة في الجزيرة" ومسؤول السجون لدى "قسد" القيادي "يلماز شيرو" وعنصران من مرافقتهم جراء استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة تركية ظُهر اليوم عند مفرق قرية "تل جمال".
وكانت وكالة "الأناضول" التركية نقلت عن مصادر أمنية تركية أمس الاثنين، أن "الإرهابي محمد وأق يول المتنكر باسم دوغان أمانوس، انخرط في صفوف (بي كي كي/واي بي جي) بسوريا وكان مسؤولا عسكريا في منطقة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة قتل قبل أيام بقصف طائرة مسيرة تركية".
وأق يول مطلوب لدى السلطات التركية "بسبب الأعمال الإرهابية التي نفذها في جبال الأمانوس بولايتي هطاي (جنوب) ووان (جنوب شرق) التركيتين"، وفقا للوكالة.
وتشهد مناطق سيطرة "قسد" تصعيداً كبيراً في الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة التابعة للجيش التركي التي تستهدف مواقع القوات وقياديها وعناصرها حيث أوقعت أكثر من 70 قتيلا منهم حتى الآن خلال الشهرين الماضيين.
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