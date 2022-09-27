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منتخب الأردن يتوج بطلا للدورة الرباعية العربية الودية
منتخب الأردن يتوج بطلا للدورة الرباعية العربية الودية
توج منتخب الأردن بطلا للدورة الرباعية الودية، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب سلطنة عمان بهدف نظيف. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T06:45+0000
2022-09-27T06:45+0000
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وسجل المنتخب الأردني هدفه عن طريق اللاعب إحسان حداد من ضربة جزاء في الدقيقة 66 من المباراة التي احتضنتها العاصمة عمان.وكان منتخب الأردن تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على سوريا بهدفين دون رد، بينما تأهلت سلطنة عمان بفوزها على العراق 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أحرز المنتخب العراقي المركز الثالث على حساب سوريا، بعد فوزه بهدف وحيد أحرزه أيمن حسين في الدقيقة 26.
https://sputnikarabic.ae/20190119/حارس-منتخب-الأردن-إنجاز-أمم-آسيا-كرة-القدم-1038382805.html
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أخبار الأردن, العراق, سلطنة عمان, أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن, العراق, سلطنة عمان, أخبار سوريا اليوم

منتخب الأردن يتوج بطلا للدورة الرباعية العربية الودية

06:45 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARمنتخب الأردن المشارك في بطولة كأس العرب
منتخب الأردن المشارك في بطولة كأس العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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توج منتخب الأردن بطلا للدورة الرباعية الودية، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب سلطنة عمان بهدف نظيف.
وسجل المنتخب الأردني هدفه عن طريق اللاعب إحسان حداد من ضربة جزاء في الدقيقة 66 من المباراة التي احتضنتها العاصمة عمان.
تشكيل المنتخب الأردني في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب محمد بن زايد، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2019
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وكان منتخب الأردن تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على سوريا بهدفين دون رد، بينما تأهلت سلطنة عمان بفوزها على العراق 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أحرز المنتخب العراقي المركز الثالث على حساب سوريا، بعد فوزه بهدف وحيد أحرزه أيمن حسين في الدقيقة 26.
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