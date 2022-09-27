عربي
https://sputnikarabic.ae/20220927/منظمة-التجارة-العالمية-تحذر-من-ركود-واسع-النطاق-1068324815.html
منظمة التجارة العالمية تحذر من ركود واسع النطاق
منظمة التجارة العالمية تحذر من ركود واسع النطاق
حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، من اتجاه العالم نحو ركود واسع النطاق بسبب الأزمات المتصاعدة المتعددة، داعية إلى سياسات جذرية لإنعاش النمو. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:20+0000
2022-09-27T16:20+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104359/21/1043592103_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_35ad1cfaf6c5c0457f6a0d21c8f27e49.jpg
وقالت نجوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إن الأزمة الأوكرانية، وأزمة المناخ، وأسعار الغذاء، وصدمات الطاقة، بالإضافة إلى تداعيات جائحة "كوفيد 19"، تهيئ الظروف لركود عالمي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وأضافت في افتتاح المنتدى العام السنوي لهيئة التجارة العالمية في جنيف: "علينا الآن أن نتغلب على ما يبدو أنه ركود وشيك. أعتقد أن الركود العالمي هذا ما نقترب منه، ولكن في نفس الوقت، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش، وعلينا استعادة النمو".وأشارت إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خفضا توقعات النمو العالمي، في حين أن المؤشرات الخاصة بأرقام التجارة "لا تبدو جيدة للغاية"، مضيفة أن البنوك المركزية في وضع حرج، وليس لديها خيارات كثيرة بشأن المسار المقبل.وأضافت أوكونغو إيويالا: "لدينا صدمات أمنية، ومناخية، وصدمات طاقة، لدينا صدمات في أسعار الغذاء، وكل هذا يضرب البلدان في نفس الوقت، لذلك لا يمكننا تحمل القيام بأعمال كالمعتاد".وقالت: "ليس لدى البنوك المركزية في الحقيقة الكثير من الخيارات سوى تشديد وزيادة أسعار الفائدة، لكن التداعيات على الأسواق الناشئة والدول النامية شديدة للغاية، لأنها هي الأخرى تشدد زيادة أسعار الفائدة".وأكدت أنه في الوقت الحالي ليس هناك الكثير من الخيارات سوى أن تتصرف البنوك المركزية لأن التضخم "يضرب الفقراء بشكل سيء للغاية"، وشددت على ضرورة أن تحدد البنوك المركزية ما إذا كان التضخم ناتجا عن طلب قوي أو ما إذا كان ارتفاع الأسعار مرتبطا بمشكلات هيكلية على جانب العرض.
https://sputnikarabic.ae/20220927/حادث-التيار-الشمالي-كيف-يهدد-أوروبا-بأزمة-اقتصادية-أعمق-مما-حدث-في-2009-1068324114.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104359/21/1043592103_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_7b96a02c9819f88ba6c040fdf8171db2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

منظمة التجارة العالمية تحذر من ركود واسع النطاق

16:20 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffriniمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
تابعنا عبرTelegram
حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، من اتجاه العالم نحو ركود واسع النطاق بسبب الأزمات المتصاعدة المتعددة، داعية إلى سياسات جذرية لإنعاش النمو.
وقالت نجوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إن الأزمة الأوكرانية، وأزمة المناخ، وأسعار الغذاء، وصدمات الطاقة، بالإضافة إلى تداعيات جائحة "كوفيد 19"، تهيئ الظروف لركود عالمي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأضافت في افتتاح المنتدى العام السنوي لهيئة التجارة العالمية في جنيف: "علينا الآن أن نتغلب على ما يبدو أنه ركود وشيك. أعتقد أن الركود العالمي هذا ما نقترب منه، ولكن في نفس الوقت، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش، وعلينا استعادة النمو".
تلحيم أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
حادث "التيار الشمالي"... كيف يهدد أوروبا بأزمة اقتصادية أعمق مما حدث في 2009
15:54 GMT
وأشارت إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خفضا توقعات النمو العالمي، في حين أن المؤشرات الخاصة بأرقام التجارة "لا تبدو جيدة للغاية"، مضيفة أن البنوك المركزية في وضع حرج، وليس لديها خيارات كثيرة بشأن المسار المقبل.
وأضافت أوكونغو إيويالا: "لدينا صدمات أمنية، ومناخية، وصدمات طاقة، لدينا صدمات في أسعار الغذاء، وكل هذا يضرب البلدان في نفس الوقت، لذلك لا يمكننا تحمل القيام بأعمال كالمعتاد".
وقالت: "ليس لدى البنوك المركزية في الحقيقة الكثير من الخيارات سوى تشديد وزيادة أسعار الفائدة، لكن التداعيات على الأسواق الناشئة والدول النامية شديدة للغاية، لأنها هي الأخرى تشدد زيادة أسعار الفائدة".
وأكدت أنه في الوقت الحالي ليس هناك الكثير من الخيارات سوى أن تتصرف البنوك المركزية لأن التضخم "يضرب الفقراء بشكل سيء للغاية"، وشددت على ضرورة أن تحدد البنوك المركزية ما إذا كان التضخم ناتجا عن طلب قوي أو ما إذا كان ارتفاع الأسعار مرتبطا بمشكلات هيكلية على جانب العرض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء فرز أصوات الاستفاءات في المناطق المحررة16:26 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала