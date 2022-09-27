https://sputnikarabic.ae/20220927/موسكو-تدعو-الأمم-المتحدة-لاتخاذ-موقف-أكثر-توازنا-وحيادية-بشأن-أوكرانيا-1068296175.html

موسكو تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر توازنا وحيادية بشأن أوكرانيا

موسكو تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر توازنا وحيادية بشأن أوكرانيا

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال محادثة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الأمم المتحدة إلى... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T01:13+0000

2022-09-27T01:13+0000

2022-09-27T01:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وحسبما جاء في بيان نشرته البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "جرت خلال المحادثة مناقشة موضوعية لقضايا الساعة المدرجة على جدول الأعمال الدولي مع التركيز على الوضع في أوكرانيا ودونباس، بما في ذلك الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف البيان "حث سيرغي فيرشينين روزماري ديكارلو وزملائها من قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا".كما أكد الجانب الروسي على أهمية تعيين ممثلين ومبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع جميع أعضاء مجلس الأمن بالمنظمة.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع عددًا من القضايا الأخرى، كبما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا وغيرها من القضايا.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220825/أقل-من-ثلث-دول-الأمم-المتحدة-تؤيد-البيان-المعادي-لروسيا-حول-أوكرانيا-1066821853.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, منظمة الأمم المتحدة