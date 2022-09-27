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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/موسكو-تدعو-الأمم-المتحدة-لاتخاذ-موقف-أكثر-توازنا-وحيادية-بشأن-أوكرانيا-1068296175.html
موسكو تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر توازنا وحيادية بشأن أوكرانيا
موسكو تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر توازنا وحيادية بشأن أوكرانيا
دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال محادثة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الأمم المتحدة إلى... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T01:13+0000
2022-09-27T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وحسبما جاء في بيان نشرته البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "جرت خلال المحادثة مناقشة موضوعية لقضايا الساعة المدرجة على جدول الأعمال الدولي مع التركيز على الوضع في أوكرانيا ودونباس، بما في ذلك الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف البيان "حث سيرغي فيرشينين روزماري ديكارلو وزملائها من قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا".كما أكد الجانب الروسي على أهمية تعيين ممثلين ومبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع جميع أعضاء مجلس الأمن بالمنظمة.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع عددًا من القضايا الأخرى، كبما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا وغيرها من القضايا.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220825/أقل-من-ثلث-دول-الأمم-المتحدة-تؤيد-البيان-المعادي-لروسيا-حول-أوكرانيا-1066821853.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا, روسيا, منظمة الأمم المتحدة

موسكو تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر توازنا وحيادية بشأن أوكرانيا

01:13 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال محادثة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وحسبما جاء في بيان نشرته البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "جرت خلال المحادثة مناقشة موضوعية لقضايا الساعة المدرجة على جدول الأعمال الدولي مع التركيز على الوضع في أوكرانيا ودونباس، بما في ذلك الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا
25 أغسطس, 03:36 GMT
وأضاف البيان "حث سيرغي فيرشينين روزماري ديكارلو وزملائها من قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا".
كما أكد الجانب الروسي على أهمية تعيين ممثلين ومبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع جميع أعضاء مجلس الأمن بالمنظمة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع عددًا من القضايا الأخرى، كبما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا وغيرها من القضايا.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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