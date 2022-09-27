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نورد ستريم تصف دمار "التيار الشمالي" بأنه غير مسبوق
نورد ستريم تصف دمار "التيار الشمالي" بأنه غير مسبوق
أبلغت شركة "نورد ستريم أ جي" الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن التدمير الذي حدث في نفس اليوم في وقت واحد على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية نورد ستريم 1... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T08:30+0000
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وقالت: "التدمير الذي حدث في نفس اليوم في وقت واحد على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية لنظام نورد ستريم هو أمر غير مسبوق. ليس من الممكن حتى الآن تقدير توقيت استعادة البنية التحتية لنقل الغاز".
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نورد ستريم تصف دمار "التيار الشمالي" بأنه غير مسبوق

08:30 GMT 27.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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أبلغت شركة "نورد ستريم أ جي" الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن التدمير الذي حدث في نفس اليوم في وقت واحد على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.
وقالت: "التدمير الذي حدث في نفس اليوم في وقت واحد على ثلاث خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية لنظام نورد ستريم هو أمر غير مسبوق. ليس من الممكن حتى الآن تقدير توقيت استعادة البنية التحتية لنقل الغاز".
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