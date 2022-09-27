https://sputnikarabic.ae/20220927/وزيرة-الخارجية-الفرنسية-مستمرون-في-إصدار-تأشيرات-الدخول-للروس--1068335230.html
وزيرة الخارجية الفرنسية: مستمرون في إصدار تأشيرات الدخول للروس
وزيرة الخارجية الفرنسية: مستمرون في إصدار تأشيرات الدخول للروس
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، خلال رحلتها المفاجئة إلى كييف يوم الثلاثاء إن فرنسا ستواصل إصدار تأشيرات لمجموعات معينة من الروس الذين... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T21:30+0000
2022-09-27T21:30+0000
2022-09-27T21:30+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت كولونا لقناة "بي إف إم" الفرنسية إن "الاتحاد الأوروبي وافق في أغسطس على إبقاء الأبواب مفتوحة للروس الذين يستحقونها -ليس مؤيدي النظام أو دعاة الحرب- لكن عددا معينا من المواطنين الروس الذين يمكنهم وينبغي أن يكون لديهم وصول إلى العالم الخارجي".وأكدت كولونا: "في هذا الصدد، يمكن أن تستمر مسألة التأشيرات"، مضيفة أنه سيتم فحص طلبات اللجوء المقدمة من الروس على أساس كل حالة على حدة.يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد علق اتفاق تسهيل تسهيل التأشيرة مع روسيا الشهر الماضي، في حين سمح لبولندا ودول البلطيق بمنع حاملي تأشيرات شنغن الروس من الدخول.وحذرت روسيا، في وقت سابق، من أن قرار حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس، خطير للغاية؛ معتبرة أن القرار في حال تبنيه، سيكون موجهًا ضد الشعب الروسي مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20220916/سويسرا-تعلن-تعليق-اتفاقية-تسهيل-التأشيرات-مع-روسيا-1067819520.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزيرة الخارجية الفرنسية: مستمرون في إصدار تأشيرات الدخول للروس
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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، خلال رحلتها المفاجئة إلى كييف يوم الثلاثاء إن فرنسا ستواصل إصدار تأشيرات لمجموعات معينة من الروس الذين "يستحقونها".
موسكو - سبوتنيك
. وقالت كولونا لقناة "بي إف إم" الفرنسية إن "الاتحاد الأوروبي وافق في أغسطس على إبقاء الأبواب مفتوحة للروس الذين يستحقونها -ليس مؤيدي النظام أو دعاة الحرب- لكن عددا معينا من المواطنين الروس الذين يمكنهم وينبغي أن يكون لديهم وصول إلى العالم الخارجي".
وأكدت كولونا: "في هذا الصدد، يمكن أن تستمر مسألة التأشيرات"، مضيفة أنه سيتم فحص طلبات اللجوء المقدمة من الروس على أساس كل حالة على حدة.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد علق اتفاق تسهيل تسهيل التأشيرة مع روسيا
الشهر الماضي، في حين سمح لبولندا ودول البلطيق بمنع حاملي تأشيرات شنغن الروس من الدخول.
وحذرت روسيا، في وقت سابق، من أن قرار حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس، خطير للغاية؛ معتبرة أن القرار في حال تبنيه، سيكون موجهًا ضد الشعب الروسي مباشرة.