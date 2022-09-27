https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-الخارجية-الإيراني-عدد-كبير-من-الأفغان-يدخل-إيران-يوميا-ولا-توجد-مساعدات-من-الأمم-المتحدة-لهم-1068311597.html

وزير الخارجية الإيراني: عدد كبير من الأفغان يدخل إيران يوميا ولا توجد مساعدات من الأمم المتحدة لهم

وزير الخارجية الإيراني: عدد كبير من الأفغان يدخل إيران يوميا ولا توجد مساعدات من الأمم المتحدة لهم

أكد وزيرالخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، أن عددا كبيرا من المهاجرين الأفغان يعبرون يوميا إلى بلاده، بينما لا تقدم الأمم المتحدة مساعدات إنسانية لهم. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T11:40+0000

2022-09-27T11:40+0000

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أخبار إيران

منظمة الأمم المتحدة

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال عبداللهيان: "يعيش ما يقرب من 5 ملايين مهاجر أفغاني في إيران، ويدخل عدد كبير إيران يوميًا عن طريق عبور الحدود المشتركة، لكن لا توجد مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة لهذا العدد الكبير".تصريحات الوزير الإيراني جاءت خلال لقاء له مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمس الاثنين، على هامش الاجتماع الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتوقع عبد اللهيان أن "تهتم الأمم المتحدة برفع الحصار الإنساني عن الشعب اليمني، إلى جانب إقامة محادثات سياسية حقيقية من قبل الأطراف اليمنية من أجل استمرار وقف إطلاق النار في اليمن".من جهته، أشار غريفيث إلى "عدم وجود أموال كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الدول الثلاث (افغانستان، اليمن، سوريا)، لافتا إلى أن "بعض الدول المانحة لم تف بالتزاماتها المالية على الرغم من الالتزام بالمساعدات".طالع أيضا: إيران ترسل طائرتي إسعافات أولية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان

https://sputnikarabic.ae/20211122/صحيفة-نصف-مليون-أفغاني-حاولوا-الدخول-إلى-إيران-منذ-سيطرة-طالبان-على-السلطة-في-أفغانستان-1050770015.html

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