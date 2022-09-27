https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-الخارجية-العراقي-أتوقع-وصول-سعر-النفط-إلى-150-دولار-في-الأشهر-المقبلة-1068322989.html
وزير الخارجية العراقي: أتوقع وصول سعر النفط إلى 150 دولار في الأشهر المقبلة
وزير الخارجية العراقي: أتوقع وصول سعر النفط إلى 150 دولار في الأشهر المقبلة
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن سعر النفط قد يصل إلى 150 دولارا في الأشهر المقبلة. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T15:22+0000
2022-09-27T15:22+0000
2022-09-27T15:22+0000
العالم العربي
وزير الخارجية العراقي
ارتفاع
ارتفاع الأسعار
سوق النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049927467_46:0:1200:649_1920x0_80_0_0_98ccf1223997f278cac5376d51bc0b9b.png
وقال الوزير العراقي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "نحن نقترب من الشتاء ولدي شعور بأن سعر النفط سيرتفع في الأشهر المقبلة. ربما سيصل إلى 150 (دولارًا للبرميل) أو نحو ذلك".بالإضافة إلى العامل الموسمي في نمو أسعار النفط، أشار الدبلوماسي العراقي أيضا إلى تأثير العقوبات المناهضة لروسيا على تكلفة الهيدروكربونات.اعتبارا من 13.01 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول لخام برنت بنسبة 1.27% إلى 83.91 دولارا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 1.15% إلى 77.6 دولارا.
https://sputnikarabic.ae/20220923/النفط-يسجل-أدنى-مستوياته-منذ-يناير-وسط-مخاوف-من-ركود-عالمي-1068158977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049927467_194:0:1059:649_1920x0_80_0_0_24bbaf2d7f3317a7524e7199d92bdb9e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, وزير الخارجية العراقي, ارتفاع, ارتفاع الأسعار, سوق النفط
العالم العربي, وزير الخارجية العراقي, ارتفاع, ارتفاع الأسعار, سوق النفط
وزير الخارجية العراقي: أتوقع وصول سعر النفط إلى 150 دولار في الأشهر المقبلة
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن سعر النفط قد يصل إلى 150 دولارا في الأشهر المقبلة.
وقال الوزير العراقي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "نحن نقترب من الشتاء ولدي شعور بأن سعر النفط سيرتفع في الأشهر المقبلة. ربما سيصل إلى 150 (دولارًا للبرميل) أو نحو ذلك".
وقال حسين إنه إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وازدادت في الشتاء، فإنها ستضر باقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط.
بالإضافة إلى العامل الموسمي في نمو أسعار النفط، أشار الدبلوماسي العراقي أيضا إلى تأثير العقوبات المناهضة لروسيا على تكلفة الهيدروكربونات.
تسارعت أسعار النفط العالمية بعد ظهر يوم الثلاثاء من معدل النمو إلى أكثر من 1%، ومع ذلك، فإن العوامل التي تحد من هذا النمو تستمر في العمل، وفقًا لبيانات التداول وتعليقات المحللين.
اعتبارا من 13.01 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول لخام برنت بنسبة 1.27% إلى 83.91 دولارا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 1.15% إلى 77.6 دولارا.